NYT: зашедший в кубинские воды катер не принадлежал ВМС США
Катер, оказавшийся в территориальных водах Кубы, не принадлежал Военно‑морским силам (ВМС) или Береговой охране США. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источник.
Инцидент произошел примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Издание подчеркивает, что в районе происшествия ни у одной из американских структур не было лодок. По предварительной информации, судно было рыболовным.
Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США с номером FL7726SH вторгся в территориальные воды страны и открыл стрельбу. В ответ кубинские пограничники применили оружие и ликвидировали четырех человек на борту, еще шестеро получили ранения.
