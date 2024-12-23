Военные из КНДР могут участвовать в параде Победы в Москве в 2025 году

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Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что воинские контингенты из ряда стран, включая КНДР, могут принять участие в торжественном параде, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая 2025 года в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, несколько стран уже дали согласие на участие своих военнослужащих в этом значимом мероприятии. Однако точное количество участников пока не уточняется.
9 мая 2025 года в Москве состоятся масштабные торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ключевым событием станет Парад Победы на Красной площади. Информация о проведении шествия в этом году пока не была озвучена, однако в 2024 году в нем приняли участие свыше 9 тысяч человек, а также около 75 единиц военной техники и вооружения, включая авиацию Воздушно-космических сил.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить Москву в мае 2025 года. Об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции с Вучичем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я думаю, что да», — ответил он на вопрос о возможном участии военных из КНДР.
9 мая 2025 года в Москве состоятся масштабные торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ключевым событием станет Парад Победы на Красной площади. Информация о проведении шествия в этом году пока не была озвучена, однако в 2024 году в нем приняли участие свыше 9 тысяч человек, а также около 75 единиц военной техники и вооружения, включая авиацию Воздушно-космических сил.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить Москву в мае 2025 года. Об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции с Вучичем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова