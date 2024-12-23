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Военные из КНДР могут участвовать в параде Победы в Москве в 2025 году

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что воинские контингенты из ряда стран, включая КНДР, могут принять участие в торжественном параде, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая 2025 года в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, несколько стран уже дали согласие на участие своих военнослужащих в этом значимом мероприятии. Однако точное количество участников пока не уточняется.

«Я думаю, что да», — ответил он на вопрос о возможном участии военных из КНДР.



9 мая 2025 года в Москве состоятся масштабные торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ключевым событием станет Парад Победы на Красной площади. Информация о проведении шествия в этом году пока не была озвучена, однако в 2024 году в нем приняли участие свыше 9 тысяч человек, а также около 75 единиц военной техники и вооружения, включая авиацию Воздушно-космических сил.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить Москву в мае 2025 года. Об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции с Вучичем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#парад победы
#кндр
#вооружения
Ушаков высказался о возможном визите Шольца в Россию
Ушаков: Путин и Шольц не обсуждали визит канцлера в Россию
23 декабря 2024, 19:44

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц не поднимали вопрос об организации визита немецкого политика в Москву в ходе телефонного разговора. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с РИА Новости.
Ушаков подчеркнул, что комментариев по поводу беседы Путина и Шольца было много. При этом вопрос визита канцлера ФРГ в Москву в ходе разговора не поднимался.

15 ноября Путин и Шольц впервые за почти два года провели телефонный разговор. В правительстве Германии отметили, что во время беседы канцлер призвал российского президента к переговорам с Украиной для достижения справедливого и долгосрочного мира.

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#владимир путин
#олаф шольц
#россия
#германия
#политика
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Гуцул: Гагаузия не признает Майю Санду президентом Молдавии
23 декабря 2024, 19:29

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Гагаузия не хочет признавать Майю Санду президентом Молдавии. Об этом объявила глава региона Евгения Гуцул, передало агентство РИА Новости.
«Как центральная власть не признает легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаем этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации», — обратила внимание Евгения Гуцул.

Глава Гагаузской автономии подчеркнула, что на выборах бы одержал победу достойный кандидат, если бы не фальсификация результатов. Евгения Гуцул обвинила Кишинев в давлении на руководство региона и в том, что они отказываются от сотрудничества. Лидер Гагаузии уточнила, что подобные действия Молдавии ухудшают отношения с гагаузской стороной.

Ранее сообщалось, что аппарат президента Молдавии Майи Санду опроверг сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о планах военных действий в Приднестровье.

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#президент
#власть
#молдавия
#гагаузия
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В Гренландии ответили на слова Трампа о приобретении острова
Премьер Гренландии заявил Трампу, что остров не продается
23 декабря 2024, 19:15

Фото: iStock/murat4art

Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться. Об этом заявил премьер-министр островного государства Муте Эгеде, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть островом.
Гренландия не продаётся. Мы не должны проиграть долгую борьбу за свободу, заявил Эгеде в беседе с агентством Reuters.

Ранее Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для Штатов владеть Гренландией. Так избранный президент прокомментировал своё решение назначить нового посла Вашингтона в Дании, бывшего посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.

До 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она и сейчас остаётся частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политики.

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#дональд трамп
#сша
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#контроль
#остров
#политика
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Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, въехавшего в людей перед школой
23 декабря 2024, 18:55

Фото: iStock/grinvalds

Суд в Китае приговорил мужчину по имени Хуан Вэнь к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за наезд на людей перед входом в начальную школу «Юнъань» в провинции Хунань. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 19 ноября, когда автомобиль Хуана врезался в группу людей, включая 18 школьников, в результате чего 30 человек получили легкие травмы.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина совершил данное преступление из-за финансовых проблем и семейных конфликтов. После наезда он попытался атаковать прохожих с оружием, но был остановлен свидетелями. Суд отметил, что действия Хуана серьезно угрожали общественной безопасности и нарушили порядок, что и стало основанием для строгого наказания.

«Суд приговорил подсудимого Хуан Вэня, который угрожал общественной безопасности опасными методами, к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте суда.

Ранее в Санкт-Петербурге обвиняемого в поджоге военкомата отправили в СИЗО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Депутат Ющенко: перспектив восстановления работы YouTube в РФ сейчас нет
23 декабря 2024, 18:43

Фото: iStock/ Sorapop

Депутат Госдумы Александр Ющенко выразил предположение, что YouTube может восстановить работу в РФ лишь на фоне улучшения общеполитического контекста, передало издание «Лента.ру».
Депутат отметил, что блокировка площадки вызовет лишь раздражение у пользователей.

«Озвученные позиции касаемо замедления YouTube остались неизменными, так что перспектив отката на данный момент нет», — обратил внимание Александр Ющенко.

Депутат подчеркнул, что YouTube — это не только политический контент. Он объяснил, что политизированная аудитория находится в меньшинстве. Ющенко уверен, что у пользователей вызывают больший интерес документальные ролики, музыкальные, образовательные.

Депутат сказал, что компания Google ведёт агрессивную политику против российских пользователей, но блокировки видеохостинга вызовут лишь раздражение.

«В ближайшем будущем перспектив его разблокировки нет — это политическое решение», — добавил Александр Ющенко.

Депутат полагает, что в рамках политического сближения Google может изменить свою позицию и тогда разблокировка YouTube представляется возможной.

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#youtube
#депутат
#google
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Ушаков анонсировал визиты иностранных лидеров в Москву в начале 2025 года
23 декабря 2024, 18:40

Фото: iStock/brunocoelhopt

В начале 2025 года в Россию ожидаются визиты ряда иностранных лидеров. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что власти уже начали серьёзную подготовку некоторых мероприятий, включая январские.

Ушаков заявил, что говорить об этих мероприятиях пока преждевременно. Также он отказался называть конкретные страны, лидеры которых приедут в Россию. Однако добавил, что визиты будут, причём интересные.

Также помощник президента не раскрыл, отправится ли Владимир Путин за рубеж в ближайшее время.

Ранее в этот день сообщалось, что вице-премьер России Виталий Савельев в ходе рабочего визита передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Россию в начале 2025 года.

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#политика
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Политолог раскрыл цели Трампа
Политолог Андреев: Трамп сфокусируется на соседних странах и откажется от Европы
23 декабря 2024, 18:20

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп не станет вкладываться в безопасность Европы, а сфокусирует свою политику на государствах вокруг — Канаде, Мексике, датской Гренландии и даже всей Центральной Америке, и части Южной вплоть до Венесуэлы с ее залежами нефти. Об этом заявил политконсультант Руслан Андреев. По его словам, такая стратегия Трампа прослеживается через его заявления о соседних странах.
«Зачем Вашингтону обеспечивать безопасность Европы, если вокруг Белого дома творится хаос? Европы, которая сама не платит по счетам НАТО за собственную безопасность (2% от ВВП). Зачем поддерживать НАТО и потсдамо-ялтинскую систему безопасности, если она себя изжила?» — отметил эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время стало известно, что Трамп выдвинул на пост замминистра обороны США кандидатуру Майкла Даффи, бывшего сотрудника Белого дома и ярого противника военной поддержки Киева. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на иностранные СМИ, в 2019 году по запросу Даффи Пентагон заблокировал пакет помощи Украине размером 250 млн долларов.

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#дома
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#нато
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Несколько стран предложили России стать площадкой для встречи Путина и Трампа
Ушаков: ряд стран предложил РФ стать площадкой для встречи Путина и Трампа
23 декабря 2024, 18:10

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Россия получила несколько предложений от разных стран стать площадкой для возможной встречи президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Журналисты поинтересовались, предлагали ли премьер-министры Роберт Фицо и Виктор Орбан сделать Словакию или Венгрию площадками для проведения встречи лидеров государств.

Ушаков в ответ заявил, что не назовёт конкретные страны, чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий. Однако подтвердил, что ряд стран действительно выразил желание стать площадкой для встречи Путина и Трампа.

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Побег, развод, секретные деньги и лейкоз — подробности жизни семьи президента Асада
23 декабря 2024, 18:00

Башар Асад (Фото: РИА Новости)

В ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну. Политическое убежище он получил в Москве. О том, как живёт его семья после этих событий, читайте в материале «Радио 1».


«Я не хотел покидать Сирию»


Башар Асад изначально не планировал покидать страну. Он выехал из Дамаска для координации дальнейших действий с российскими военными. Согласно заявлению, которое называлось «Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии», президент узнал о том, что сирийские войска оставили позиции и сдали столицу, тогда, когда находился на российской авиабазе Хмеймим.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как отметил экс-президент, военный объект подвергался атакам дронов, поэтому Москва приказала командованию эвакуировать его в Россию.

По словам бывшего сирийского лидера, он не видел смысла оставаться в республике, так как не мог больше управлять ею после захвата власти.

Тихая роскошь


По данным издания The Wall Street Journal, стоимость активов семьи экс-главы Сирии Башара Асада может достигать 12 миллиардов долларов.

Кроме того, бывший сирийский лидер долго скрывал свой роскошный образ жизни от общественности. Он и его семья не хотели выделяться среди местных жителей, носили скромную одежду и ездили на обычных автомобилях.

Однако, как сообщала газета The Washington Post, опубликованные видеоматериалы раскрыли другую сторону их жизни. Так, из дома бывшего президента вынесли дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier. В гаражах резиденции обнаружили множество роскошных автомобилей, а это явно контрастирует с образом скромной жизни, которую демонстрировала семья Асада.

На данный момент за средствами семьи экс-президента Сирии началась международная охота. Но найти и заморозить их будет очень сложно. Как писало издание The Wall Street Journal, Башар Асад и его покойный отец Хафез Асад использовали родственников, чтобы скрыть капиталы в других странах.

Рак у Асмы Асад и её лечение в Москве


Жена бывшего сирийского лидера Асма Асад начала лечиться от острого миелоидного лейкоза в Москве ещё до того, как экс-президент покинул республику. Как сообщала британская газета Financial Times, вместе с Асмой в Москве находились её мать, отец и дочь Зейн.

В Кремле опровергли слухи о желании супруги Асада развестись и покинуть Москву
В Кремле опровергли слухи о желании супруги Асада развестись и покинуть Москву

О страшном диагнозе жены Башара Асада стало известно весной 2024 года. Перед этим, в августе 2018 года, у женщины обнаружили рак груди на ранней стадии. Она проходила лечение в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года Асме удалили опухоль, а в августе того же года она сообщила о своём выздоровлении.

По словам онколога Евгения Черемушкина, данная болезнь лечится, нужно минимум полгода, чтобы вылечиться от лейкемии. Он добавил, что у жены экс-президента Сирии есть все шансы выздороветь.

Решение о разводе


Супруга бывшего сирийского лидера Асма Асад подала на развод. Одна из причин такого решения — нежелание жить в Москве.

Как писало издание The Jerusalem Post, жена экс-президента республики уже обратилась в российский суд с просьбой предоставить ей разрешение на выезд из Москвы. Пока российские власти рассматривают её заявление.

По данным некоторых турецких СМИ, желание Асмы расторгнуть брак связано с тем, что она находится под постоянным контролем в Москве и сталкивается с серьёзными ограничениями. Журналисты пишут, что Асаду было запрещено покидать российскую столицу и заниматься какой-либо политической деятельностью. В ответ на эти утверждения в Кремле заявили, что информация не соответствует действительности.

Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада
Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада

Известно, что Асма желает вернуться в Лондон, в Великобританию — здесь она родилась и жила вместе с родителями до 2000 года, пока не уехала в Сирию. Её отец был кардиологом, а мать — отставным дипломатом.

Напомним, что у Асмы и Башара Асад трое детей: сыновья Хафез и Карим, а также дочь Зейн. Все они достигли совершеннолетнего возраста.

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