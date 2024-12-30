Путин не поздравил глав недружественных к России стран

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Глава государства Владимир Путин не поздравил с наступающим Новым годом и другими праздниками глав недружественных к России государств. В частности, поздравления не получили президент США Джо Байден, а также представители Великобритании, ФРГ, Франции и другие.
Перед этим в Кремле проинформировали, что Путин направил поздравления лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, северокорейскому главе Ким Чен Ыну, турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.
Ранее стало известно, что новогоднюю речь российского лидера покажут на медиаэкранах московского транспорта: в метрополитене, электробусах, автобусах и трамваях. Для этого задействуют более 34 тысяч медиаэкранов, по которым пассажиры насладятся советской классикой до и после поздравления Путина.
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Никита Кротов