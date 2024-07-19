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Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама в связи с кончиной генсека ЦК Компартии Вьетнама

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генсека Компартии Вьетнама
19 июля 2024, 21:26
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи со смертью генерального секретаря ЦК Компартии страны Нгуен Фу Чонга. Российский лидер направил вьетнамскому президенту телеграмму, сообщает Газета.ру.


Президент отметил, что Фу Чонг всегда был близким другом России и он будет хранить о нем светлую память.

Нгуен Фу Чонга скончался в возрасте 80 лет от продолжительной болезни в Центральном военном госпитале №108. Он возглавлял Коммунитическую партию Вьетнама с 2011 года, а с 2018 по 2021 год был главой государства.

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Гершкович может пробыть в колонии строгого режима 14 лет и 9 месяцев
19 июля 2024, 21:52

Фото: iStock/OlFedv

Приговорённый к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж американский журналист Эван Гершкович может пробыть в колонии строгого режима 14 лет и 9 месяцев, до 2039 года. Об этом его адвокат Олег Матюнин сообщил в беседе с РИА Новости.
В пятницу Свердловский областной суд приговорил журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строго режима. ФСБ задержала его в марте прошлого года. В общей сложности на данный момент журналист провёл под стражей 15 месяцев.

Адвокат подчеркнул, что отбытое в СИЗО время будет зачтено в общий срок лишения свободы. Таким образом, 16 лет заключения истекут 1 апреля 2039 года.

Матюнин также отметил, что шпионаж является особо тяжким преступлением. УДО может быть применено исключительно после фактического отбытия осуждённым не менее двух третей срока.

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#журналист
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Депутат Матвеев рассказал о своём самочувствии после нападения мигрантов
19 июля 2024, 21:32

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев рассказал, что после нападения на него мигрантов ему пришлось наложить шов.
«Еду сейчас не перевязку, голова болит. Шов наложили, так что там все-таки воспаленное место. Считаю, что легко отделался. Мне говорят, что могли вообще прирезать ножом, и все. Учитывая, как все происходило, я даже не видел, откуда удар прилетел, чем ударили. Оперативники, смотревшие видео, говорят, что камнем по голове ударили», — отметил в беседе с NEWS.ru Матвеев.

Он напомнил, что нападение на него произошло из-за его попытки остановить драку между мужчинами.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело после нападения мигрантов на депутата ГД Михаила Матвеева в Самарской области. Отмечалось, что в действиях злоумышленников увидели состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

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Во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион
19 июля 2024, 20:48

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Во Львове неизвестный выстрелил в бывшего депутата Верховной рады и ультраправую политическую деятельницу Ирину Фарион. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По сообщениям местных СМИ, женщина получила огнестрельное ранение виска. В настоящее время она находится в критическом состоянии.

На данный момент информация о стрелке отсутствует.

Фарион известна своими русофобскими заявлениями. В частности, она утверждала, что не считает украинцами русскоговорящих бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Самаре группа мигрантов избила депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя. По словам парламентария, он хотел остановить мужчин, которые избивали людей, однако сам был избит. Данный инцидент рассматривается как покушение на убийство.

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#украина
#львов
#стрельба
#депутат
#верховная рада
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Избившим депутата ГД мигрантам предъявлено обвинение в покушении на убийство
19 июля 2024, 20:20

Фото: iStock/Rawf8

Следственный комитет России предъявил троим участникам избиения депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя обвинение в покушении на убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время под следствием находятся 19-летние граждане Узбекистана и Таджикистана, а также их 16-летний знакомый из Самары.

В суд были направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи осмотрели метро происшествия, опросили потерпевших, обвиняемых и свидетелей произошедшего. По местам проживания фигурантов дела прошли обыски. В скором времени Следственный комитет проверит законность пребывания мигрантов на территории России.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело из хулиганства, в покушение на убийство.

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#следственный комитет
#покушение
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#госдума
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В Москве мигранты до смерти забили пенсионера за обман со сдачей квартиры
19 июля 2024, 20:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Следователи СУ СК РФ по Москве раскрыли убийство, совершённое в 2019 году.
Отмечается, что пять лет назад в доме на улице Маршала Катукова был до смерти забил пенсионер, личность которого установить не удалось. Подозреваемыми были трое уроженцев Средней Азии. Однако вскоре после совершения убийства они были этапированы на родину, где задержать их не представлялось возможным.

Недавно они вернулись в Россию, где были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

По словам одного из задержанных, гражданина Узбекистана, пожилой мужчина предложил сдать мигрантам квартиру за 25 тысяч рублей в месяц. Он попросил предоплату, и мужчины отдали деньги. Затем они отправились в дом, чтобы осмотреть квартиру, но в подъезд попасть не смогли, поскольку пенсионер не знал кода домофона. Мужчины разозлились из-за такой заминки и забили его до смерти.

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#смерть
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#ск рф
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Задержанный на Украине мэр показал следы побоев в зале суда
Задержанный мэр Белгорода-Днестровского показал побои
19 июля 2024, 19:43

Фото: IStock/globalmoments

Задержанный мэр украинского города Белгород-Днестровский в Одесской области Виталий Граждан показал следы побоев. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Телеграм-канале.
На опубликованном источником видео заметны телесные повреждения на запястьях, где возможно заламывали руки правоохранители. Граждан также получал удары в левою часть груди в районе сердца и по лицу, о чем свидетельствуют многочисленные гематомы. Утверждается, что эти побои могли быт нанесены уже после задержания.

Граждана днем 19 июля арестовали в его же кабинете сотрудники полиции. О причинах инцидента ничего неизвестно.

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#сизо
#днр
#суд
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В Москве 10 человек набросились на бизнесмена из-за шаурмы
Экс-гендиректора World Class Бабанова избили из-за шаурмы
19 июля 2024, 19:24

Фото: iStock/globalmoments

Экс-гендиректора сети фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова избила толпа из-за шаурмы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Бабанов вместе с женой и племянником заехал перекусить в кафе «Мама Silva» на Пятницком шоссе в Москве. Они заказали шаурму, которую делали около 30 минут. Бизнесмена возмутило такое длительное ожидание, поэтому он сделал замечание. После этого, по его словам, на него набросились десять мужчин. Жена и племянник поспешили разнять мужчин.

Бизнесмен получил сотрясение мозга и перелом ребра, ему рассекли губу и сломали виниры за 65 тысяч долларов, которые он ставил в Швейцарии.

Бабанов написал заявление в полицию. От госпитализации бизнесмен отказался.

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#кафе
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«Ъ»: возбуждено уголовное дело из-за некачественных подшипников на военных Ил-76
19 июля 2024, 19:09

Фото: iStock/Mikhail Makarov

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за махинаций с деталями, поставляемыми для военных самолетов Ил-76. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Расследование началось на основании материалов проверки прокуратуры, которая выявила ряд нарушений при исполнении гособоронзаказа. Согласно информации следствия, работники организации в период с 2017 по 2022 год закупили некачественные детали, которые не соответствовали требованиям.

Подшипники неизвестного происхождения отгрузили в комплекте с колесами вместе с поддельной документацией о том, что они якобы приняты военным представительством Министерства обороны. В результате использования фальшивых подшипников произошла поломка 5 самолетов Ил-76МД-90А, а военному ведомству и обороноспособности страны был причинен серьезный ущерб.

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В Ставрополе задержан подозреваемый в убийстве участника СВО
МВД: подозреваемый по делу об убийстве ветерана СВО задержан
19 июля 2024, 18:54

Фото: IStock/tiero

Силовики нашли и задержали мужчину, который скрылся после нападения на участника спецоперации на Украине у одного из заведений в Армавире. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в Телеграм-канале.
Задержанным оказался Альберт Пилосян. Он признался в нападении с ножом на участника СВО близ одного кафе в Армамире. Орудие преступление злоумышленник сбросил неподалеку.

Подробности задержания и иные обстоятельства инцидента не разглашаются. Следствие возбудило дело по статье «Убийство».

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