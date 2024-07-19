Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама в связи с кончиной генсека ЦК Компартии Вьетнама

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи со смертью генерального секретаря ЦК Компартии страны Нгуен Фу Чонга. Российский лидер направил вьетнамскому президенту телеграмму, сообщает Газета.ру.
Президент отметил, что Фу Чонг всегда был близким другом России и он будет хранить о нем светлую память.
Нгуен Фу Чонга скончался в возрасте 80 лет от продолжительной болезни в Центральном военном госпитале №108. Он возглавлял Коммунитическую партию Вьетнама с 2011 года, а с 2018 по 2021 год был главой государства.
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Олег Дикий