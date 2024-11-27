Reuters: команда Трампа думает о переговорах с Ким Чен Ыном

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Команда избранного президента США Дональда Трампа думает о проведении прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на собственные источники.
«Команда избранного президента Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, надеясь, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта», — говорится в сообщении.
При этом пока не понятно, какой результат будет достигнут подобными дипломатическими усилиями. Некоторые источники утверждают, что Трамп хочет восстановить базовые взаимодействия межу США и КНДР, однако с какой целью это будет сделано и когда, пока неизвестно. Этот вопрос может отойти на второй план на фоне проблем внешней политики на Ближнем Востоке и конфликта на Украине.
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