«Кинулись целовать сапоги»: Медведев посмеялся над реакцией Европы на победу Трампа

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Смешно смотреть на перепуганные лица представителей правящих кругов Европы, ранее называвших победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа агентом Москвы. Теперь же они готовы целовать его сапоги.
С таким заявлением в своей социальной сети Х выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что такой реакцией европейские политики лишний раз подчеркнули свою полную беспринципность и двуличие.
Ранее похожую тенденцию в Европе отмечал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он указал, что среди политиков стран Евросоюза уже началось некое «перестраивание» согласно новым реалиям, наступившим после победы Трампа на выборах.
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«Забавно смотреть на перепуганные лица остолопов из европейского истеблишмента, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь пачкаются, бросаясь целовать сапоги своему новому хозяину», — написал политик.
Ранее похожую тенденцию в Европе отмечал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он указал, что среди политиков стран Евросоюза уже началось некое «перестраивание» согласно новым реалиям, наступившим после победы Трампа на выборах.
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Александр Бойцов