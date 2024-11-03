В России назвали основную цель Зеленского

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить боевые действия на Украине, а если попытается, то его может ждать судьба Джона Кеннеди. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.