Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)
Цель Владимира Зеленского быть у власти как можно дольше, набивая при этом карманы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами RT.
«Значит, задача номер два — это набить карманы. Как это ни банально и ни печально звучит. Потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, — я не имею в виду еще поставку оружия, но и деньги в бюджет Украины, — ну мы же понимаем, как они расходуются», — прокомментировал российский политик.Также Медведев считает, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине.
«…Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — резюмировал зампред.Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.
Ранее сообщалось, чего потребовали от ФРГ, и как это связано с Украиной.
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Никита Кротов