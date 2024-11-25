Кипр собирается вступить в НАТО

Фото: iStock/Jean-Marc Pierard
Республика Кипр объявила о планах по вступлению в НАТО. Стратегия постепенного сближения страны с Североатлантическим альянсом была в центре внимания в ходе встречи президента островного государства Никоса Христодулидиса с главой США Джо Байденом в конце октября, пишет греческая газета «Катимерини».
Напомним, что Кипр был одним из членов-основателей Движения неприсоединения. Однако в 2004 году страна вышла из него в связи со вступлением в Евросоюз.
30 октября Христодулидис прибыл в Вашингтон. Это стало первым визитом кипрского президента в столицу США с 1996 года.
Политика президента Кипра, избранного по итогам выборов в феврале 2022 года, заключается в полной поддержке санкций против России и укреплении связей с США. При этом ранее кипрские власти отмечали, что вступление в НАТО сопряжено с рядом трудностей, в частности, из-за недовольства этим соседней Турции. Также островное государства не соответствует условиям для членства в альянсе.
Читайте также:
Стало известно, как Зеленские поставили «своего» человека во главе кипрского офшора
Эксперт ответил, почему США отказались публично приглашать Украину в НАТО
НАТО готовится напасть на Беларусь: какие районы под угрозой, связь с тактикой ВСУ в Курской области
30 октября Христодулидис прибыл в Вашингтон. Это стало первым визитом кипрского президента в столицу США с 1996 года.
Политика президента Кипра, избранного по итогам выборов в феврале 2022 года, заключается в полной поддержке санкций против России и укреплении связей с США. При этом ранее кипрские власти отмечали, что вступление в НАТО сопряжено с рядом трудностей, в частности, из-за недовольства этим соседней Турции. Также островное государства не соответствует условиям для членства в альянсе.
Читайте также:
Стало известно, как Зеленские поставили «своего» человека во главе кипрского офшора
Эксперт ответил, почему США отказались публично приглашать Украину в НАТО
НАТО готовится напасть на Беларусь: какие районы под угрозой, связь с тактикой ВСУ в Курской области
Анастасия Чинкова