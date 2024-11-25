Кипр собирается вступить в НАТО

Сближение России и КНДР невыгодно Китаю, поскольку Соединенные Штаты могут укрепить свой союз с Японией и Южной Кореей. По данным The Guardian, об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.