Эксперт ответил, почему США отказались публично приглашать Украину в НАТО

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Нынешняя американская власть не пригласила Украину в НАТО публично из-за российской позиции по мирному диалогу. Такое мнение «Ленте.ру» высказал политолог Николай Топорнин.
«Мы знаем, что одно из главных требований российского руководства по мирному переговорному процессу с Украиной — это невступление Украины в блок НАТО, неразмещение на территории Украины американских и других военных баз альянса НАТО и все, что вытекает из нейтрального статуса Украины. Поэтому сложно предположить, как можно примирить идею включения Украины в НАТО с мирными инициативами президента Трампа и с позицией российского руководства. Наверное, когда они все это соединили в один сосуд, поняли, что никак невозможно эти принципиально противоположные позиции между собой соединить. Думаю, что, взвесив все за и против, они отказались», — сказал собеседник.Он добавил, что новоизбранный хозяин Белого дома Дональд Трамп не раз говорил о том, что сначала нужно завершить конфликт на Украине, а потом уже смотреть на итоги мирных переговоров.
Ранее журналисты агентства Bloomberg писали, что действующий президент США Джо Байден хотел публично призвать к официальному приглашению Киева в альянс, но передумал.
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Никита Кротов