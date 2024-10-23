США получили доказательства присутствия военных из КНДР в России

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У США появились доказательства того, что Северная Корея направила своих военных в Россию. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает The Washington Post.
«Наши аналитики продолжают следить за этим. Теперь мы видим доказательства того, что северокорейские войска отправились в Россию», — заявил Остин.
Он добавил, что сейчас США пытаются выяснить, что именно делают солдаты КНДР в России. Глава Пентагона подчеркнул, что в этом обязательно нужно разобраться.
Какие именно доказательства получил Пентагон, Остин не уточнил.
Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.
19 октября Остин заявлял, что подтверждения данной информации у него нет.
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Элина Позднякова