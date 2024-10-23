Захарова отреагировала на сообщения об отправке военных из КНДР в РФ

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Сообщения о якобы отправке северокорейских военнослужащих в РФ являются «вбросами и шумихой», проинформировала в рамках брифинга дипломат российского МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что взаимодействие государств в военной сфере соответствует международному праву.
«Непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж... Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его. Во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба Южной Корее», — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.Глава южнокорейского государства Юн Сок Ёль созывал на прошлой неделе совещание на фоне утверждений разведчиков Южной Кореи о якобы решении КНДР послать 12 тысяч военных с учетом спецназовцев в зону спецоперации на Украине.
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Никита Кротов