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Трамп-младший: закончить конфликт на Украине можно лишь урезав финансирование

14 января 2024, 11:17
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в соцсети X, что единственный способ, который позволит завершить украинский конфликт и начать переговоры, — это урезание финансирования.
Трамп-младший отметил, что Запад создает на Украине «класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о Владимире Зеленском или о ком-то еще». По его словам, в это же время множество молодых людей отправляются на фронт, как пушечное мясо.

Он подчеркнул, что если Вашингтон сократит финансирование Киеву, тогда у украинского лидера не останется никаких шансов. Трамп добавил, что все заявления об успехах украинской армии являются абсолютной ложью.


Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, однако пока не может этого сделать.

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Снайперы на Запорожском направлении относят наемников к приоритетным целям
14 января 2024, 10:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Снайперы различных подразделений ВС РФ относят к одной из приоритетных целей для себя иностранных наемников, которые принимают участие в специальной операции на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщили военнослужащие, отличить иностранных наемников среди украинских солдат не составляет труда. Зачастую они лучше одеты, держатся в центре или позади группы и могут отдавать приказы.

Один из бойцов подчеркнул, что иностранным наемникам не надо сражаться за киевским режим, им лучше сидеть дома.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Боец «Ахмата» Аид рассказал о тактике срыва ротации частей ВСУ
14 января 2024, 09:15

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы батальона спецназа «Ахмат» ежедневно срывают попытки ВСУ провести ротацию измотанных на передовой частей в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта. Для этого создана специальная группа «Охотник».
Об особенностях тактики, разработанной для этого, рассказал в разговоре с РИА Новости командир группы с позывным Аид. Он сообщил, что российские военные с помощью разведывательных беспилотников практически круглосуточно наблюдают за территорией, на которую прибывают части противника, чтобы сменить солдат на позициях.

Вычисляются маршруты как украинских военнослужащих, так и автомобилей, на которых их подвозят. По технике отрабатывает артиллерия, а пеших солдат уничтожает снайперская группа. Аид уточнил, что для прицельного огня иногда приходится приближаться к противнику на расстояние до 500 метров. Зато окопы ВСУ с такой дистанции находятся под прицельным огнём и ни покинуть их, ни пробраться туда незамеченным невозможно. Ротация передовых частей ВСУ таким образом оказывается очень затруднена, а иногда просто срывается.

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В Киеве и 11 областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги
14 января 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В Киеве и ещё 11 областях Украины утром 14 января объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Около 7:25 утра сигналы тревоги почти одновременно начали звучать в Киевской области и самой украинской столице, а также в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Как сообщает информационный ресурс, воздушная тревога также объявлена на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей и на подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики. Позже, примерно через час, воздушную тревогу отменили.

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В Раде сообщили о планах офиса Зеленского
Дубинский: Зеленский готовит формирование правительства «национального единства»
14 января 2024, 06:30

Фото: iStock/JARAMA

По данным депутата Верховной рады Александра Дубинского, национальные власти в Киеве готовятся к формированию правительства «национального единства» в преддверии предстоящего экономического и социального кризиса.
В Telegram-канале депутат указал, что для этого под премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля готовятся изменения, включая «подкладывание бомбы в виде протокола Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)».

Дубинский отметил, что замена премьера создаст возможности для дипломатических маневров и внутреннего урегулирования в Украине.

Ранее на Западе Зеленского призвали предоставить власть оппозиции перед предстоящими выборами, считая, что формирование правительства национального единства на широкой основе может смягчить критику.

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Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию в случае атаки России

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Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию в случае атаки России
Премьер-министр Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию в случае атаки России
14 января 2024, 02:50

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В ходе телемарафона премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина предоставит поддержку Великобритании в случае агрессии, в том числе со стороны России, в соответствии с подписанным двусторонним соглашением по безопасности.
Политик подчеркнул, что эти договоренности являются честными и партнерскими, и будут продолжать действовать после завершения конфликта в Украине. Шмыгаль подчеркнул готовность Украины реагировать в течение 24 часов в случае агрессии против Великобритании, выражая надежду на подписание аналогичных соглашений другими странами.

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В США признали снижение эффективности кассетных боеприпасов ВСУ
NYT: украинские кассетные боеприпасы частично утратили эффективность на поле боя
14 января 2024, 01:51

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Поставки кассетных боеприпасов из США в Украину стали менее эффективными, отмечают журналисты The New York Times после бесед с украинскими военными на передовой.
Даже несмотря на споры о вреде, который эти боеприпасы могут причинить гражданскому населению после окончания военных действий, их эффективность на поле боя уменьшилась, отмечают авторы статьи.

Мнение командира взвода Вооруженных сил Украины, участвовавшего в боях под Бахмутом и остающегося неизвестным, также было приведено. По его словам, в сентябре 2023 года российские военные атаковали украинские позиции крупными группами. Однако впоследствии они изменили тактику, переходя к использованию менее многочисленных отрядов и активно применяя глубокие траншеи для перемещения.

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Число пострадавших при атаке дронов на белгородское село возросло до двух
Гладков: число пострадавших при атаке дронов в Мокрой Орловке выросло до двух
13 января 2024, 21:46

Фото: iStock/kieferpix

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что количество пострадавших из-за атаки дронов-камикадзе в Мокрой Орловке увеличилось до двух человек.
Отмечается, что у одного пострадавшего обнаружили сотрясение мозга и слепое ранение нижней конечности. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Еще одного пострадавшего с множественными ранениями мягких тканей лица в настоящее время госпитализируют в областную клиническую больницу Белгорода.

Ранее сообщалось, что 11 января украинские войска пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами три региона Российской Федерации. Отмечается, что беспилотники были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.

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В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: РФ ракетными ударами уничтожила аэродромы на Украине
13 января 2024, 21:29

Фото: iStock/Diy1

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российские ракетные удары привели к уничтожению взлетно-посадочных полос и предприятий военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом Соскин сообщил в своем блоге на YouTube.
Соскин отметил, что удары ВС РФ являются крайне точными. По его мнению, из-за этого смешными и нелепыми выглядят заявления украинских парламентариев о «грандиозном росте» экономики государства.

Соскин искренне не понимает, зачем распространять ложь, если миллионы людей уехали, а множество предприятий уничтожены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Политолог Корнейчук: Зеленский хочет заявить о необходимости перемирия с Россией
13 января 2024, 21:07

Фото: РИА Новости/Стрингер

Киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, однако пока не может этого сделать. Об этом Корнейчук сообщил в эфире YouTube-канала «Да, это так».
«Это посыл о том, что якобы в Вашингтоне ничего не знают, якобы Байден не принуждает Украину ни к какой заморозке войны. Это должна быть именно позиция Украины. Подаются сигналы о том, что Украина переходит в оборону, и надо начинать какие-то переговоры», — цитирует Корнейчука РИА Новости.
Политолог отмечает, что данные сигналы исходят от главкома украинских войск Валерия Залужного, главы ГУР МО Кирилла Буданова и, постепенно, от Зеленского. Корнейчук ​считает, что ​настанет день, когда украинскому президенту придется прямо заявить о переговорах.

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