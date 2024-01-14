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Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в соцсети X, что единственный способ, который позволит завершить украинский конфликт и начать переговоры, — это урезание финансирования.
Трамп-младший отметил, что Запад создает на Украине «класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о Владимире Зеленском или о ком-то еще». По его словам, в это же время множество молодых людей отправляются на фронт, как пушечное мясо.
Он подчеркнул, что если Вашингтон сократит финансирование Киеву, тогда у украинского лидера не останется никаких шансов. Трамп добавил, что все заявления об успехах украинской армии являются абсолютной ложью.
Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, однако пока не может этого сделать.
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Он подчеркнул, что если Вашингтон сократит финансирование Киеву, тогда у украинского лидера не останется никаких шансов. Трамп добавил, что все заявления об успехах украинской армии являются абсолютной ложью.
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Екатерина Коршунова