Кирби: рейс Баку — Грозный могла сбить российская ПВО

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Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что якобы есть «первичные признаки» того, что борт Баку-Грозный, возможно, был сбит ПВО России, но отказался назвать их, передало РИА Новости.
«Мы видели первичные признаки того, что могло бы указывать на возможность того, что самолет был сбит российской системой ПВО», — обратил внимание Джон Кирби во время специального брифинга.
Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки предложили помочь в расследовании, они уважают разбор случившегося, который ведётся Казахстаном и Азербайджаном.
На прямой вопрос о том, какие якобы есть указания на то, что борт Баку-Грозный, возможно, был сбит ПВО РФ, Кирби отвечать не стал.
«Но эти первичные признаки есть. Но хочу прояснить, это только первичные указания, расследование продолжается», — добавил Кирби.
Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома отметил, что не имеет желания «забегать вперёд» о том, где они на данный момент находятся.
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Ольга Енгалычева