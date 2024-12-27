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В AZAL раскрыли предварительную версию крушения самолета в Казахстане

AZAL заявила о внешнем воздействии на самолет до крушения в Казахстане
Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) привела данные предварительных результатов расследования, согласно которым крушение самолета произошло в результате стороннего физического и технического вмешательства.
Так, авиакомпания приняла решение приостановить с 28 декабря полеты из Баку в аэропорты Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Грозного, Махачкалы, Минеральных Вод, Владикавказа, Нижнего Новгорода и Саратова.

Ограничения связаны с выявлением факта стороннего физического и технического вмешательства перед крушением пассажирского самолета Embraer 190 под Актау.



Меры продлятся до завершения окончательного расследования.

Напомним, что утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. Судно столкнулось с птицами, после чего командир решил лететь на запасной аэродром. На борту находились 67 пассажиров, из которых 16 россиян, и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 32 человека.

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В Норвегии объяснили, почему не была оказана помощь морякам с «Урса Майор»
Норвежский судовладелец сообщил, что на помощь «Урса Майор» шло другое судно
27 декабря 2024, 16:52

Фото: iStock/Dikuch

Компания-владелец судна Oslo Carrier 3 из Норвегии сообщила, что помощь российским морякам с тонущего судна «Урса Майор» не была оказана, поскольку к ним направлялось другое судно. Об этом говорится в сообщении компании Bulkship Management, которое приводит РИА Новости.
Ранее пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика» сообщила в беседе с РИА Новости, что судно под норвежским флагом по непонятным причинам отказалось принимать на борт российских моряков с тонущего в Средиземном море судна «Урса Майор».

Компания-владелец норвежского судна подчеркнула, что спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море. Он приказал капитану не брать на борт экипаж терпящего бедствия судно, поскольку к месту происшествия уже следовало другое спасательное судно.

Также Bulkship Management подчеркнула, что шлюпка с российскими моряками была прикреплена к Oslo Carrier 3 до прибытия спасательного судно. В этот день были хорошие погодные условия, поэтому людям ничто не угрожало.

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#корабль
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#происшествия
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В Башкирии мужчина избил коллегу на корпоративе — видео
27 декабря 2024, 16:28

Фото: iStock/ nito100

В Башкирии полуголый мужчина устроил драку на новогоднем корпоративе. Кадрами поделился Teлеграм-канал «Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан».
На видеозаписи полуголый мужчина несколько раз пинал оппонента, который старался уйти. Россиянин хватал его за одежду, подошёл и ударил ещё несколько раз.

Мужчина упал на пол и получил несколько ударов по лицу. Позже он поднялся, снял верхнюю одежду, и встал в стойку, показывая, что готов продолжить драку.

По информации канала, зачинщик драки подумал, что мужчина «подкатывал» к его возлюбленной и поэтому инициировал конфликт.

Ранее сообщалось, что корпоратив, посвящённый Дню энергетика, который прошёл 22 декабря, обернулся скандалом для филиала ГУП СК «Ставэлектросеть». В сети появилось видео, на котором стриптизёрша исполняет танец рядом с пьяным сотрудником, что вызвало возмущение у жителей Минеральных Вод.



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Среди норвежского экипажа, отказавшегося спасти моряков РФ, были русскоязычные
27 декабря 2024, 16:16

Фото: iStock/Susann Guenther

Среди экипажа норвежского судна Oslo Carrier 3, отказавшегося спасти российских моряков сухогруза Ursa Major, были русскоязычные. Об этом сообщили в «Оборонлогистике», передает ТАСС.
«Шлюпка направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое находилось неподалеку. При подходе спасательной шлюпки к борту это судно, часть экипажа которого была русскоязычной, отказалось принимать членов экипажа Ursa Major», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при отказе принять российских моряков, норвежцы ссылались на некий запрет. Подобное поведение грубо нарушает статью 10 Международной конвенции о спасании 1989 года.

Ранее стало известно, что судно под норвежским флагом «Oslo Carrier 3» отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна «Урса Майор».

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#судно
#запрет
#песков
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Спасатели достали из разбитого грузовика пострадавшего в ДТП в Луховицах
27 декабря 2024, 16:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вызволили из искорёженного автомобиля пострадавшего в ДТП в Луховицах. Об этого сообщили в пресс-службе ведомства.
В службу экстренных вызовов 112 позвонили очевидцы автоаварии. Они рассказали, что после попутного столкновения двух грузовиков водителя одного из них зажало конструкциями кабины.
«Прибыв на место вызова, сотрудники 229-й пожарно-спасательной части отключили аккумуляторы автомобилей во избежание возгорания. Затем они деблокировали пострадавшего и, оказав ему первую помощь, передали прибывшим медикам», – говорится в сообщении.
51-летнего мужчину госпитализировали с травмами. Второй участник аварии не пострадал и в помощи не нуждался.

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#московская область
#луховицы
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Командиру потерпевшего крушение в Актау самолёта предлагали другие аэропорты
27 декабря 2024, 15:37

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Командиру потерпевшего крушение самолёта «Азербайджанских авиалиний», пытавшемуся совершить посадку в Грозном, предлагались другие аэропорты, однако он решил лететь в Актау. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что командир предпринял две безуспешные посадки посадить самолёт в Грозном. Ему предлагались другие аэропорты, однако он принял решение сесть в аэропорту Актау.

Ядров подчеркнул, что имеется множество обстоятельств, которые необходимо расследовать совместно. Росавиация полностью готова к этой работе.

Напомним, что утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. Судно столкнулось с птицами, после чего командир решил лететь на запасной аэродром. На борту находились 62 пассажира, из которых 16 россияне, и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек.

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#мчс
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#росавиация
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«Русалочка»: Рыбак из ЮАР поймал женщину на крючок и вытащил из воды
Рыбак из ЮАР поймал женщину на крючок и вытащил из воды
27 декабря 2024, 15:36

Фото: istockphoto/Mykhailo Tamakhin

В Южноафриканской Республике рыболов заметил в воде тонущую женщину. Он в буквальном смысле поймал её на удочку и вытащил из воды на берег.
В городе Моссел-Бей, ЮАР, несколько мужчин отправились на рыбную ловлю на местный пляж, сообщает ABC News. Внезапно они заметили недалеко от берега тонущую женщину. Один из рыбаков забросил удочку в её сторону. Она была оснащена специальным крючком для ловли крупной рыбы, известной как тёмный лосось или кабельджу.

Крючок зацепился за джинсы тонущей женщины, после этого рыбак его товарищи смогли вытащить её на берег. Когда прибыли спасатели, женщина была уже в безопасности. Она рассказала, что упала в воду, а потом её стало уносить течением. Конечно, её тут же прозвали русалкой.

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#рыбаки
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В Екатеринбурге студент стал жертвой мошенников и пытался поджечь банкомат в ТЦ
27 декабря 2024, 15:34

Фото: iStock/z1b

В Екатеринбурге студент медицинского университета стал жертвой мошеннической схемы, в результате чего он попытался поджечь банкомат в торговом центре. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, против молодого человека было возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Позднее дело переквалифицировали на статью 205 УК РФ «Терроризм», что грозит более суровым наказанием, вплоть до пожизненного лишения свободы.

По словам представителя полиции, мошенники обманули студента, представившись работниками МТС и ФСБ. Они убедили его использовать пиротехническое устройство у банкомата для «поимки преступников». Задержанный на месте происшествия молодой человек признался в содеянном и выразил раскаяние. До судебного разбирательства он будет находиться под подпиской о невыезде.

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#мошенники
#уголовное фсб
#теракт
#рф
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Врач из Кировска погиб после сеанса массажа
Врач из Кировска погиб после сеанса массажа в Таиланде
27 декабря 2024, 15:20

Фото: istockphoto/dikushin

Кировский фельдшер Сергей Колчанов погиб в Таиланде после сеанса расслабляющего массажа. При выходе и кабинета он потерял сознание и упал с лестницы.
Сергей приехал в тайскую Патайю со своей девушкой 15 декабря, сообщает телеграм-канал Mash. В какой-то момент они повздорили, и мужчина пошел на массаж, чтобы успокоиться. В конце сеанса он почувствовал себя плохо: поднялось давление, закружилась голова. Во время спуска по лестнице Сергей потерял сознание и упал вниз головой. Его увезли из салона на скорой помощи.

Россиянин скончался спустя сутки в реанимации, по предварительной версии, от множественных травм. Через несколько дней они с девушкой собирались отправляться домой. А месяц спустя ему должно было исполниться 50 лет.

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#таиланд
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ФСБ опубликовала видео с места ликвидации террористов, готовивших взрыв в Москве
27 декабря 2024, 14:34

Фото: iStock/Motortion

ФСБ опубликовала кадры с ликвидированными боевиками, которые планировали совершить теракт в Москве. Запись показывает РИА Новости.
Силовики ворвались в квартиру, где засели террористы. Они оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы. При обыске в квартире обнаружили нашли газовые баллоны, пистолет, пакеты с селитрой.

Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт возле отдела полиции, готовившийся уроженцами Центральной Азии — членами ячейки запрещенной в России международной террористической организации «‎Исламское государство»* в Афганистане «‎Вилаят Хорасан»*.

По информации ведомства, подозреваемые приобрели автотранспортное средство и загрузили его газовыми баллонами с пропаном, после чего начали изготовление самодельного взрывного устройства.

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