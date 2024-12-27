В AZAL раскрыли предварительную версию крушения самолета в Казахстане

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Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) привела данные предварительных результатов расследования, согласно которым крушение самолета произошло в результате стороннего физического и технического вмешательства.
Так, авиакомпания приняла решение приостановить с 28 декабря полеты из Баку в аэропорты Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Грозного, Махачкалы, Минеральных Вод, Владикавказа, Нижнего Новгорода и Саратова.
Ограничения связаны с выявлением факта стороннего физического и технического вмешательства перед крушением пассажирского самолета Embraer 190 под Актау.
Меры продлятся до завершения окончательного расследования.
Напомним, что утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. Судно столкнулось с птицами, после чего командир решил лететь на запасной аэродром. На борту находились 67 пассажиров, из которых 16 россиян, и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 32 человека.
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Ограничения связаны с выявлением факта стороннего физического и технического вмешательства перед крушением пассажирского самолета Embraer 190 под Актау.
Меры продлятся до завершения окончательного расследования.
Напомним, что утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. Судно столкнулось с птицами, после чего командир решил лететь на запасной аэродром. На борту находились 67 пассажиров, из которых 16 россиян, и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 32 человека.
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Элина Позднякова