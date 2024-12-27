В Азербайджане назвали предварительную причину крушения самолета в Казахстане

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Обломки самолета, рухнувшего в Казахстане, указывают на то, что борт подвергся вмешательству извне. Об этом журналистам заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.
«Первоначальный вывод экспертов заключается в том, что имело место вмешательство извне, основание говорить об этом дают обломки самолета на земле и показания свидетелей. Тип вооружения, использованного при внешнем вмешательстве, будет установлен следствием», — заявил Набиев.
Там также отметили, что траектория полета рухнувшего самолета указывает на полет в Актау через Махачкалу. По результатам расследования станет ясно, было ли дано разрешение на посадку самолета. Кроме того, следствию предстоит выяснить, зачем экипаж принял решение совершить аварийную посадку, а также выяснить вопрос об отключении GPS.
Он напомнил, что многие выжившие говорили о звуках взрыва во время пролета над Грозным.
Ранее компания Azerbaijan Airlines (AZAL) привела данные предварительных результатов расследования, согласно которым крушение самолета произошло в результате стороннего физического и технического вмешательства.
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Элина Позднякова