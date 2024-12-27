Командиру потерпевшего крушение в Актау самолёта предлагали другие аэропорты

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Командиру потерпевшего крушение самолёта «Азербайджанских авиалиний», пытавшемуся совершить посадку в Грозном, предлагались другие аэропорты, однако он решил лететь в Актау. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что командир предпринял две безуспешные посадки посадить самолёт в Грозном. Ему предлагались другие аэропорты, однако он принял решение сесть в аэропорту Актау.
Ядров подчеркнул, что имеется множество обстоятельств, которые необходимо расследовать совместно. Росавиация полностью готова к этой работе.
Напомним, что утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. Судно столкнулось с птицами, после чего командир решил лететь на запасной аэродром. На борту находились 62 пассажира, из которых 16 россияне, и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек.
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Ядров подчеркнул, что имеется множество обстоятельств, которые необходимо расследовать совместно. Росавиация полностью готова к этой работе.
Напомним, что утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. Судно столкнулось с птицами, после чего командир решил лететь на запасной аэродром. На борту находились 62 пассажира, из которых 16 россияне, и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек.
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Анастасия Чинкова