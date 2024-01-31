BI: ВСУ больше не могут эффективно использовать ракеты HIMARS из-за РЭБ ВС РФ

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Украинские войска больше не могут эффективно использовать реактивные ракеты HIMARS из-за российских РЭБ, об этом пишет Business Insider.
«Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur», — считает автор статьи.
В BI также отметили, что теперь Вооружённые силы Украины больше не могут полагаться на предоставленные западными союзниками ракеты и снаряды, поскольку российские средства радиоэлектронной борьбы научились успешно сбивать их. Теперь украинцам требуется совершенно новое, современное оружие.
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Евгения Парфентьева