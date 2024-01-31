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BI: ВСУ больше не могут эффективно использовать ракеты HIMARS из-за РЭБ ВС РФ

31 января 2024, 15:09
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска больше не могут эффективно использовать реактивные ракеты HIMARS из-за российских РЭБ, об этом пишет Business Insider.
«Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur», — считает автор статьи.

В BI также отметили, что теперь Вооружённые силы Украины больше не могут полагаться на предоставленные западными союзниками ракеты и снаряды, поскольку российские средства радиоэлектронной борьбы научились успешно сбивать их. Теперь украинцам требуется совершенно новое, современное оружие.


При этом, ранее стало известно, что ВСУ отказались от предложенных австралийских истребителей, назвав их «летающим хламом».

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В Россию вернулись около 200 военных, освобождённых из украинского плена
В Россию с территории Украины вернулись 195 военнопленных
31 января 2024, 15:37

Фото: iStock/zim286

В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 195 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что Украине с территории России были также переданы 195 военнопленных.

Предварительно был осуществлён переговорный процесс, результатом которого стал обмен пленными.

Самолёты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили освобождённых бойцов в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

В настоящее время российским военным, освобождённым из украинского плена, оказывается медицинская и психологическая помощь.

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#военные
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В США выяснили, из-за чего на самом деле поссорились Залужный и Зеленский
WP: Зеленский и Залужный конфликтовали из-за масштабов мобилизации
31 января 2024, 15:20

Фото: iStock/Silent_GOS

Разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли из-за масштабов мобилизации, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник.
«Залужный предложил мобилизовать около 500 тысяч человек, но Зеленский считал эту цифру непрактичной, учитывая нехватку формы, оружия и средств для подготовки, а также потенциальные проблемы, связанные с набором персонала», — сообщил собеседник американского издания.

При этом, вчера британская газета Financial Times написала, что Зеленский и Залужный лично встретились вечером в понедельник 29 числа. Тогда президент заявил главнокомандующему, что он будет отправлен в отставку в любом случае. Зеленский предложил Залужному пост советника правительства, однако, главком от этой должности отказался.

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#всу
#мобилизация
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Украинские дроны атаковали село Богун-Городок в Белгородской области
31 января 2024, 14:43

Фото: istockphoto/aapsky

Два дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины нанесли удар по селу Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что были сброшены два взрывных устройства. В результате детонации боеприпасов осколками повреждены два автомобиля. Кроме того, выбиты стёкла в одном жилом строении. Пострадавших среди жителей населённого пункта нет, уточнил руководитель областной администрации. На месте уже работают сотрудники оперативных служб.

Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России. Белгородская область уже давно напоминает настоящий прифронтовой район.

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#дрон
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«Ошибка»: Зеленский крупно просчитался, понадеявшись на помощь Германии
Do Rzeczy: Зеленский крупно просчитался, понадеявшись на помощь Германии
31 января 2024, 13:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украинский лидер Владимир Зеленский крупно просчитался, понадеявшись на военную помощь Германии, об этом заявил политолог Анджей Гиль в интервью для Do Rzeczy.
«Германия в военном отношении — карлик, это даже не государство среднего размера. У них огромные проблемы, они не боеспособны. Такая поддержка со стороны немцев невозможна. Представления Зеленского о немецком потенциале неверны. Его политическая игра ошибочна», — прокомментировал ситуацию Гиль.

При этом, по словам эксперта, место «киевского покровителя» также не станет занимать Варшава из-за глобальных разногласий этих стран.

В то же время, по словам депутата Государственной думы Михаила Шеремета, в российско-украинском конфликте настал переломный момент. Он напомнил, что уже сейчас западные союзники Зеленского говорят о готовности к переговорам, в надежде получить некий «кусок» и компенсировать потраченные на ВСУ средства.

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#сво
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Киев заявил о поступлении денег Сальдо и Дерипаски в госбюджет
Киев заявил о поступлении первой части арестованных из-за санкций средств
31 января 2024, 13:48

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

В государственный бюджет Украины поступили первые 850 тысяч долларов из тех средств, которые были арестованы в результате введения антироссийских санкций. Об этом заявил глава фонда госимущества страны Виталий Коваль.
По словам чиновника, в указанную сумму входят личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, а также средства со счетов одной из фирм, принадлежащих российскому предпринимателю и миллиардеру Олегу Дерипаске.

«Впервые санкционные деньги начинают работать на государство», — написал Коваль на своей странице в социальной сети Facebook*.

Он также добавил, что более 32 миллионов гривен, а это примерно 850 тысяч долларов США, уже поступили в украинский бюджет. Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ещё в 2022 году утвердил анироссийский санкционный список, в который в числе прочих вошли Сальдо и Дерипаска.

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#санкции
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Украинские военные назвали самое страшное российское оружие
Business Insider: бойцы ВСУ боятся российских танков в зоне СВО
31 января 2024, 13:35

Фото: iStock/Evgeny555

Танки ВС РФ оказались самым страшным видом вооружения для ВСУ. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на опрошенных украинских военных.
«Хуже всего танки. Когда они стреляют, то этого даже не слышно. Можно услышать самолет, когда он пролетает над тобой. А если рядом танк, то тут поможет только Бог», — рассказал один из бойцов ВСУ.

Также украинские военные жалуются на дефицит боеприпасов, при этом отмечают, что у российской стороны достаточно всех видов вооружения.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс в своей статье для Foreign Affairs выступил с заявлением, что западным союзникам Киева необходимо нарастить объём своих военных поставок для ВСУ, поскольку нынешний год может стать для них тяжелым испытанием на выносливость.

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Украинцам предложили простреливать колени за неподчинение военкомам
Командир ВС Украины Стуженко предложил простреливать колени уклонистам
31 января 2024, 13:23

Фото: istock / Michele Ursi

Командир 118-й бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Стуженко предложил калечить украинцев, уклоняющихся от службы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас военных скоро будут ногами пинать. Надо так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так. Иначе мы не победим. Жесткая мобилизация», — заявил командир.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал завод «Невский мазут» в Петербурге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Петербурге против беспилотника впервые применили комплекс С-400
31 января 2024, 13:13

Фото: iStock/Marina Denisenko

В Санкт-Петербурге ВС РФ впервые применили зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», чтобы сбить украинских беспилотник. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, вражеский дрон был сбит минувшей ночью около 4:20 над Колпино в Петербурге. Для этого впервые был применен зенитный ракетный комплекс «Триумф».

Напомним, беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) упал на территории завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. Взрыв на Глухоозёрском шоссе произошёл в районе четырёх часов утра 31 января.

При это губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал хлопок, который слышали жители города. По его словам, ЧП произошло на промышленной площадке в Невском районе. Он подчеркнул, что во время инцидента никто не пострадал. Также не нанесен существенный вред имуществу.

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На Украине назвали неожиданную причину увольнения Залужного
Соскин: Зеленский хотел уволить Залужного из-за уничтожения Ил-76
31 января 2024, 12:36

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский хотел убрать главкома ВСУ Валерия Залужного из-за уничтожения российского Ил-76, на борту которого находилось украинских 65 пленных. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Почему понадобилось срочно его убирать? В связи с этим Ил-76 и гибелью 65 украинских пленных», — предположил Соскин на своем YouTube-канале.

Он считает, что украинский лидер хотел обвинить Залужного в поражении Ил-76, однако главком не согласился с подобным раскладом дел, за что Зеленский и попытался его отстранить.

Эксперт уверен, что президент Украины знал о присутствии на борту сбитого самолета украинских военнопленных. При этом расшифровка черных ящиков лишь усугубит ситуацию для украинского руководства.

Напомним, 24 января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором находилось 65 украинских военнопленных. По последним данным, экспертиза уже установила, что Ил-76 под Белгородом сбила ракета ПВО западного производства.

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