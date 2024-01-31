В США выяснили, из-за чего на самом деле поссорились Залужный и Зеленский

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Разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли из-за масштабов мобилизации, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник.
«Залужный предложил мобилизовать около 500 тысяч человек, но Зеленский считал эту цифру непрактичной, учитывая нехватку формы, оружия и средств для подготовки, а также потенциальные проблемы, связанные с набором персонала», — сообщил собеседник американского издания.
При этом, вчера британская газета Financial Times написала, что Зеленский и Залужный лично встретились вечером в понедельник 29 числа. Тогда президент заявил главнокомандующему, что он будет отправлен в отставку в любом случае. Зеленский предложил Залужному пост советника правительства, однако, главком от этой должности отказался.
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Евгения Парфентьева