Кирби: США видят разницу между жертвами в секторе Газа и на Украине

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Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США разделяют жертвы среди гражданского населения от ударов армии Израиля в секторе Газа и в конфликте на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем», — цитирует агентство слова Кирби.
Американский чиновник добавил, что Российская Федерация якобы ставит такие цели, поэтому тактику ВС РФ «можно сравнить с тактиками ХАМАС». Израиль же, по мнению представителя Белого дома, не ставит перед собой задач насиловать и мучить мирное население.
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