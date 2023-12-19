На Украине пригрозили ввести войска на границу США

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Журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне ВСУ, заявил, что для разрешения миграционного кризиса Украина могла бы ввести свои войска на границу США и Мексики.
«Мы не имеем никакого отношения к границе США и Мексики. Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится. Очень жаль, что мы не влияем на эти процессы», — сказал он в интервью украинскому телеканалу Politeka.
Сазонов отметил, что внутрипартийная борьба в Соединённых Штатах сказывается на поддержке ВСУ негативно. Республиканцы и демократы не могут прийти к общему мнению касательно усиления южной границы — демократическая партия не видит смысла укреплять пограничные посты, в то время как их оппоненты считают иначе. При этом обе партии так или иначе стремятся поддержать Киев, заключил журналист.
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