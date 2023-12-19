На Украине пригрозили ввести войска на границу США

Журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне ВСУ, заявил, что президент США Джо Байден ради поддержки со стороны электората может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом он сказал в интервью каналу Politeka.