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Журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне ВСУ, заявил, что президент США Джо Байден ради поддержки со стороны электората может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом он сказал в интервью каналу Politeka.
«Лишь бы Байден не попытался продать своему электорату на выборах 2024 года мирные переговоры Украины и России, назвав это «перемогой». Вот чего я опасаюсь», — поделился переживаниями Сазонов.
Он добавил, что американский лидер без поддержки Республиканской партии не сможет оказать достаточную поддержку Украине. Сазонов предположил, что демократы и их политические соперники смогут достичь компромисса.
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Диана Аванесян