Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина и Карлсона

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Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что нет необходимости в выходе интервью президента России Владимира Путина, данного американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным. Я бы не забегал вперед интервью, которое еще не случилось», - так Кирби прокомментировал предстоящий выход интервью Путин, данное Карлсону.
Напомним, 7 февраля журналист Алекс Джонс заявил, что Карлсон провел интервью с Путиным и уже скоро оно выйдет. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил данную информацию. По словам Пескова, Путин и Карлсон побеседовали ещё 6 февраля. Он также сообщил, что интервью будет обнародовано, как только журналист будет готов его опубликовать.
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Элина Позднякова