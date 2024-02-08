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Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина и Карлсона

Кирби: в интервью Путина Карлсону нет необходимости
08 февраля 2024, 07:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что нет необходимости в выходе интервью президента России Владимира Путина, данного американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным. Я бы не забегал вперед интервью, которое еще не случилось», - так Кирби прокомментировал предстоящий выход интервью Путин, данное Карлсону.

Напомним, 7 февраля журналист Алекс Джонс заявил, что Карлсон провел интервью с Путиным и уже скоро оно выйдет. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил данную информацию. По словам Пескова, Путин и Карлсон побеседовали ещё 6 февраля. Он также сообщил, что интервью будет обнародовано, как только журналист будет готов его опубликовать.

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#интервью
#путин
#журналист
#дмитрий песков
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«Ощутили запах крови»: стало известно, зачем республиканцы блокируют финансирование Киева
Пушков: республиканцы из принципа блокируют финансирование для Киева
08 февраля 2024, 08:00

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Республиканцы США в преддверии выборов президента в США «ощутили запах крови», поэтому принципиально «топят» планы действующего президента Джо Байдена по поддержке Украины. Так считает сенатор Алексей Пушков.
Напомним, данный законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации. 7 февраля палата представителей США отклонила его.

По словам Пушкова, потерпел неудачу «ключевой законопроект», который пыталась продавить администрация Байдена, когда как республиканцы за него голосовать не стали.

«А суть в том, что за девять месяцев до выборов республиканцы уже ощутили "запах крови". Они решительно настроены на то, чтобы снести Байдена на выборах и провести в Белый дом своего кандидата. В силу этого наиболее радикальная их часть топит этот принципиальный для администрации Байдена и демократов законопроект уже из принципа», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что делается это для того, чтобы указать на слабость Белого дома. Также, по мнению Пушкова, в нынешнем виде идея администрации президента США о продолжении выделения денег для Украины «выглядит обреченной».

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Париж игнорирует запросы России о наборе наёмников посольством Украины
Мешков: Париж не отвечает на запросы по набору наемников дипмиссией Украины
08 февраля 2024, 07:34

Фото: iStock/e-crow

Париж не дает ответов на вопросы российской стороны о законности открытого набора наемников, который проводит украинское посольство во Франции. Об этом сообщил посол России в Париже Алексей Мешков.
По его словам, во Франции наемничество запрещено на законодательном уровне.

«Я дважды спрашивал французов: как это сообразуется с вашим законодательством по наемничеству? Посмотрим, как это будет развиваться, потому что мы действительно специально проверили: остается эта публикация в открытую на официальном сайте посольства и в социальных сетях тоже», - цитирует РИА Новости Мешкова.

Он пояснил, что на официальном сайте посольства Украины во Франции размещена информация с призывом о вступлении в ряды ВСУ. Также есть информация, что человек для этого должен уметь и прикладывается длинная анкета для заполнения.

Мешков отметил, что в последнее время французские коллеги редко идут на дипломатический контакт и оставляют российскою сторону без ответов.

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В США спрогнозировали реакцию американцев на интервью Путина Карлсону
Риттер назвал интервью Путина Такеру Карлсону информационной бомбой для США
08 февраля 2024, 06:19

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет настоящей информационной сенсацией для американского населения.
В интервью YouTube-каналу Ask The Inspector он выразил уверенность в том, что все американские телеканалы будут транслировать это интервью. Риттер подчеркнул, что ценность Карлсона заключается в его способности демонстрировать правду, которая может быть неприятной для американцев.

Он также утверждает, что у Карлсона не будет никаких проблем после возвращения на родину.

«Я не думаю, что с ним что-то случится», — сказал экс-разведчик.

Ранее было объявлено, что интервью журналиста с российским лидером будет опубликовано 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Видео будет доступно на сайте Карлсона и на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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#путин
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Карлсон объявил дату и время выхода интервью с Путиным
Карлсон: интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02.00 по Москве
08 февраля 2024, 05:12

Фото: сайт Кремля

Интервью бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Об этом журналист сообщил в своем Instagram*.
7 февраля подобную информацию опубликовал Telegram-канал «Пул № 3», однако официальный анонс был сделан только сейчас.

Карлсон обещал, что беседа с российским лидером будет опубликована без монтажа на его сайте и в соцсети X (ранее известной как Twitter), и все желающие смогут посмотреть интервью бесплатно.

Такера Карлсона заметили в Москве 3 февраля. Тогда в сети появилась его фотография, сделанная в Большом театре. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у президента России.

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Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону

*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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Расследование по делу о хранении Байденом секретных документов завершили
В США завершили расследование по делу о хранении Байденом секретных документов
08 февраля 2024, 03:16

Фото: сайт Кремля

Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом, сообщает письмо министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарланда. Письмо опубликовано на сайте министерства юстиции.
«Спецпрокурор Роберт Хёр завершил свое расследование», — говорится в письме Гарланда, которое адресовано главе судебного комитета палаты представителей Джиму Джордану и сенатору Линдси Грэму.
Ранее Гарланд назначил Хёра на должность специального прокурора для расследования обстоятельств, связанных с обнаружением секретных документов в помещениях, ранее использованных Джо Байденом.

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#байден
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Вучич рассказал, в чем отличие украинцев и россиян в Сербии
Вучич: украинцы в Сербии, в основном поддерживают Путина, в отличие от россиян
07 февраля 2024, 21:28

Фото: istock / OLGA Zhukovskaya

Большая часть проживающих в Сербии украинцев поддерживают президента России Владимира Путина, в отличие от приехавших россиянах. Об этом заявил Президент Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.

Вучич отметил, что россиян в стране немного, но в основном они против президента Путина.

«Интересно также, что украинцы, которые в Сербии – в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина. Это небольшое число, около 45-50 тысяч», — заявил Вучич, без уточнения, к кому конкретно относятся эти цифры.
В начале месяца Вучич запросил срочное заседание Совета безопасности ООН из-за действий властей частично признанного государства Косово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вучич
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В Турции заявили о переносе визита Путина в страну
Hurriyet: визит Путина в Турцию отложен на более поздний срок
07 февраля 2024, 20:15

Фото: сайт Кремля

Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию перенесен на более поздний срок. Причиной этому стали «график выборов в двух странах и занятость». Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.
До этого сообщалось, что российский лидер посетит Турцию 12 февраля. Теперь

По данным источника издания РИА Новости, предварительно было принято решение отложить визит на конец апреля – начало мая.

Ранее стало известно, что Путин согласился дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявила, что причиной этому стала отличающаяся от остальных западных обозревателей позиция. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#владимир путин
#турция
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Профайлер Давыдов: «К Путину у Карлсона отношение спокойное»
07 февраля 2024, 19:52

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Профайлер Денис Давыдов раскрыл истинное отношение американского журналиста Такера Карлсона к президенту России Владимиру Путину, отметив его спокойный характер.
«К Путину у Карлсона отношение спокойное — без страха или восторга. Американца явно раздражает несвобода, контроль и прослушка телефонов в США. Его слова про самостоятельно оплаченную поездку в Россию — правда, не видно признаков лжи. Карлсон очень хочет, чтобы его зритель научился думать самостоятельно», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Давыдов.

Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон провел интервью с президентом России Владимиром Путиным и уже скоро оно выйдет.

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#сша
#журналист
#интервью
#путин
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Талибы* превратили северо-восток Афганистана в центр ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*
На северо-востоке Афганистана возник центр базирования ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*
07 февраля 2024, 19:11

Фото: istockphoto/tanyss

Северная афганская провинция Панджшер за последние два года была превращена талибами* в один из главных центров базирования иностранных боевиков-джихадистов в Афганистане, да и в регионе в целом.
С таким заявлением выступил эксперт центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко. Выбор именно этой провинции для таких целей, очевидно, был не случайным, передаёт телеграм-канал AzFront. Во-первых, талибы* обеспечили базирование боевиков международных террористических организаций в труднодоступных горных районах Афганистана. А также джихадисты используются в качестве живого щита и сил сдерживания антиталибского Сопротивления, которые были очень активны в этой части страны.

Кроме того, именно в провинции Панджшер располагается штаб-квартира обоих сыновей основателя «Аль-Каиды»* Усамы Бен Ладена — Хамзы и Абдуллы. Резиденцию охраняют около 350 боевиков, в основном это чеченцы и арабы. Кроме них, в этой провинции дислоцируются ещё около 400 боевиков ИГИЛ*, являющихся гражданами Таджикистана, заключил эксперт.

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