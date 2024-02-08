В США спрогнозировали реакцию американцев на интервью Путина Карлсону

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет настоящей информационной сенсацией для американского населения.
В интервью YouTube-каналу Ask The Inspector он выразил уверенность в том, что все американские телеканалы будут транслировать это интервью. Риттер подчеркнул, что ценность Карлсона заключается в его способности демонстрировать правду, которая может быть неприятной для американцев.
Он также утверждает, что у Карлсона не будет никаких проблем после возвращения на родину.
«Я не думаю, что с ним что-то случится», — сказал экс-разведчик.
Ранее было объявлено, что интервью журналиста с российским лидером будет опубликовано 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Видео будет доступно на сайте Карлсона и на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).
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Он также утверждает, что у Карлсона не будет никаких проблем после возвращения на родину.
Ранее было объявлено, что интервью журналиста с российским лидером будет опубликовано 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Видео будет доступно на сайте Карлсона и на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).
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Артем Кузьмин