Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Кирби: В США серьёзно относятся к предупреждению Путина об ударах по России

Кирби: В США серьёзно относятся к предупреждению Путина об ударах по России

14 сентября 2024, 10:32
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Администрация Вашингтона со всей серьёзностью относится к предупреждению российского президента Владимира Путина об ответе на возможные удары Киева по российской территории с использованием западного оружия.
Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Однако при принятии стратегических решений Соединённые Штату руководствуются прежде всего собственными расчётами, добавил он в ходе брифинга.

«Я не говорил, что мы несерьёзно относимся к угрозам (!) президента России Владимира Путина», — сказал представитель Белого дома.



Ранее российский лидер заявил, что США и их союзники в настоящее время дискутируют не о том, стоит или нет Киеву наносить удары вглубь России западным оружием. Речь идёт о том, примет ли НАТО прямое участие в конфликте. В этом случае Россия оставляет за собой право адекватно ответить на возникающие угрозы, подчеркнул Владимир Путин.

Читайте также:

Посол Антонов: Штаты не смогут пересидеть за океаном ядерный конфликт в Европе

«Россия примет своё решение»: Кеннеди-младший предостерёг США

Байден ответил на предупреждение Путина о последствиях ударов вглубь России
#сша
#россия
#владимир путин
#дома
#лидер
#право
#нато
Медведев допустил возможность ядерного удара в ответ на действия Запада на Украине
Медведев не исключил ядерного удара в ответ на шаги Запада на Украине
14 сентября 2024, 10:45

Фото: iStock/dzika_mrowka

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о возможности ядерного ответа на действия Запада на Украине. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что западные политики не верят в то, что Москва может серьёзно ответить на их действия, в первую очередь касающиеся возможности снятия запрета на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Они утверждают, что ядерный конфликт не выгоден ни для кого.

Медведев согласился, что ядерный конфликт действительно никому не нужен. Однако формальные предпосылки для удара, которые понятны всему мировому сообществу, имеются. В частности, ситуация в Курской области.

Россия проявляет терпение и делает поспешных шагов, осознавая все их последствия. Однако, вопреки мнению «англосаксонских недоносков», каждому терпению приходит конец. И в итоге правы окажутся те единицы западных аналитиков, которые допускали вероятность такого ответа России.

Читайте также:

Посол Антонов: Штаты не смогут пересидеть за океаном ядерный конфликт в Европе

Депутат Колесник предложил испытать ядерное оружие, чтобы напомнить о его угрозе

Кирби: В США серьёзно относятся к предупреждению Путина об ударах по России
#дмитрий медведев
#сша
#россия
#украина
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС США забыли карту крупнейшей американской военной базы в переданной Киеву БМП
ВС США забыли карту военной базы Форт Ирвин в переданной Киеву Bradley
14 сентября 2024, 10:17

Фото: iStock/quantic69

ВС США забыли карту одной из крупнейших американских военных баз в переданной Украине БМП Bradley. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что карта национального учебного центра Форт Ирвин оказалась в руках российских военных, которые захватили машину ВСУ на Купянском направлении.

Форт Ирвин является ключевым тренировочным полигоном ВС США, который расположен в Калифорнии.

Поставляемые Украине БМП Bradley регулярно уничтожаются российскими военными. Несколько таких машин даже были захвачены как трофеи. Власти России неоднократно указывали на то, что такие машины не способны кардинально изменить положение ВСУ на фронте.

Читайте также:

Пентагон ищет военных «артистов» со знанием русского языка

Зеленский впервые рассказал о неофициальных поставках ЗРК Patriot на Украину

Стало известно, сколько ракет Storm Shadow осталось у Киева
#сша
#всу
#украина
#военная техника
#база
#карта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Антонов: Штаты не смогут пересидеть за океаном ядерный конфликт в Европе
Посол Антонов заявил о невозможности для США переждать ядерный конфликт в Европе
14 сентября 2024, 09:20

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Соединённым Штатам не удастся отсидеться за океаном, пользуясь географической удалённостью, в случае начала ядерного конфликта в Европе. Белому дому стоит прекратить играть с огнём, пока не стало слишком поздно.
Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В эфире телеканала «Россия-24» он напомнил, что Москва неоднократно заявляла: ядерной войны между государствами, владеющими самым смертоносным оружием, особенно между Россией и США, быть не может, так как в ней не будет победителей. Впрочем, как и проигравших.

Дипломата удивляет другое: в Америке существует какая-то иллюзия относительно того, что если, не дай Бог, разразится ядерный конфликт, то он не затронет территорию самих Соединённых Штатов. Война будет греметь «где-то там», полагают янки. По словам Антонова, он постоянно пытается донести до американцев одну простую вещь: им не удастся отсидеться за океаном, конфликт затронет абсолютно всех. Об этом говорят даже американские военные, которые помнят о российском атомном подводном флоте.

Читайте также:

Посол Антонов указал на неготовность США к переговорам с Россией по Украине

Антонов: власти США довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта

Политолог Караганов: На удары по территории РФ мы можем ответить ядерным оружием
#москва
#сша
#россия
#военные
#конфликт
#война
#посол
#антонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С октября в России начнёт действовать новая шкала утилизационного сбора
Минпродторг: Утилизационный сбор в России с 1 октября повысится на 75-80%
14 сентября 2024, 08:24

Фото: istockphoto/VTT Studio

Утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей и специальной техники. Согласно новым правилам, с 1 октября 2024 года утильсбор на машины и прицепы повысится на 75-80%.
Соответствующее решение принято правительством РФ. В министерстве промышленности и торговли уточнили, что предстоящая индексация является только первым этапом. Утилизационный сбор будет повышаться и далее, но уже не так резко. После 1 января каждого следующего года он будет подниматься в пределах 10-20%.

В Минпродторге уточнили, что коэффициенты, по которым будет рассчитываться утилизационный сбор, разработаны с учётом прогнозируемого уровня инфляции и макроэкономических факторов. Представители министерства также подчеркнули, что в отношении российских предприятий автопрома будут приняты меры государственной поддержки, чтобы индексация сбора не сказалась на стоимости производимой техники.

Читайте также:

Автодилеры просят Минпромторг назвать получателя денег от повышенного утильсбора

Повышение утильсбора на импортные автомобили не повлияет на цены отечественных машин

В России предложили ввести утильсбор на импортную электронику
#меры
#индексация
#рф
#автомобили
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Россия примет своё решение»: Кеннеди-младший предостерёг США
Кеннеди-младший призвал Белый дом остановить безумную эскалацию на Украине
14 сентября 2024, 07:50

Фото: istockphoto/Arseniy45

Администрация Белого дома должна прекратить безрассудную эскалацию, связанную с бесконечными обсуждениями разрешения Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.
Об этом заявил бывший независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший. Это будет являться прямым участием западных стран в украинском конфликте, написал он в своей социальной сети Х (бывший Twitter). А это коренным образом изменит саму его суть, добавил политик.

«Я говорю это не как политический партизан, а просто как гражданин мира», — подчеркнул Кеннеди.

Он пояснил, что Россия в ответ на столь очевидную угрозу своей безопасности вынуждена будет предпринимать адекватные ответные шаги, о чём прямо сказал президент РФ Владимир Путин. Представитель знаменитой американской семьи обратился к Джозефу Байдену и Энтони Блинкену с призывом остановить безумную эскалацию, пока не стало слишком поздно. Для всех.

Читайте также:

В Кремле заявили, что слова Путина об ударах ВСУ вглубь России услышаны

Водолацкий заявил о последствиях использования дальнобойного оружия против РФ

Кеннеди-младший раскритиковал Демократическую партию США за лицемерие
#сша
#россия
#владимир путин
#президент
#пост
#семьи
#twitter
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нидерланды не смогут передать Украине обещанные Patriot из-за решения союзника
14 сентября 2024, 06:27

Фото: istockphoto/stormwatch153

Нидерланды не смогут отправить обещанные системы ПВО Patriot на Украину из-за решения, принятого их союзниками. Об этом сообщил портал NL Times со ссылкой на источник из Министерства обороны страны.
Утверждается, что союзник Амстердама отказался поставлять систему. Министерство обороны не уточнило, о ком идет речь.

В июне стало известно, что Нидерланды совместно с другой неназванной страной планируют передать зенитно-ракетный комплекс Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ). Условия предоставления не разглашались в целях сокрытия информации от России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил больше ЗРК Patriot, чем было объявлено публично. В то же время он добавил, что этого количества недостаточно для полного удовлетворения потребностей ВСУ.

Читайте также:

Нидерланды ждут, что украинцы уедут обратно после окончания конфликта

Глава Еврокомиссии раскритиковала западных политиков из-за Украины

Посол Украины Мельник: Бразилия не сотрудничает с Киевом из-за связей с Россией
#украина
#россия
#поставки
#пво
#нидерланды
#владимир зеленский
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Британии рассказал о дискуссии с Байденом относительно стратегии по Украине
Премьер Стармер: обсуждение стратегии по Украине продолжится на Генассамблее ООН
14 сентября 2024, 05:53

Фото: istock/petervician

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что принял участие в дискуссии с президентом США Джо Байденом по стратегии по Украине, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что встреча «не касалась конкретных решений». Британский премьер добавил, что обсуждение стратегии по Украине продолжится в более широком контексте на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер и Джо Байден встретились в Белом доме и обсудили долгосрочные стратегии двух стран в отношении Украины и конфликта в секторе Газа. В то же время Британия заявила, что лидеры двух стран не дадут Украине наносить удары по России с помощью дальнобойного оружия. Британский премьер-министр также назвал ослабление ограничений на удары со стороны Украины «тактическим» решением.

Читайте также:

На Западе объяснили стремление США разрешить удары вглубь России

НАТО призвали прислушаться к заявлению Путина

США могут дать зелёный свет ударам по России западными, но не американскими ракетами
#украина
#сектор газа
#конфликт
#ракетный удар
#россия
#сша
#великобритания
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией
Меркурис: эскалация конфликта с Россией приведет к катастрофе для Британии
14 сентября 2024, 05:29

Фото: iStock/nevenmn

Британия пытается обострить конфликт с Россией, что станет катастрофой для самой нее самой. Такое заявление озвучил британский аналитик Александр Марколис в видео, опубликованном на его официальном YouTube-канале.
Он отметил, что британская армия находится в плачевном состоянии, особенно из-за дефицита бюджета. Эксперт добавил, что только половина имеющихся в ее распоряжении истребителей боеспособна.

«Зачем британцы пытаются сцепиться с Россией, которая представляет собой военную супердержаву?» – спросил он.

Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок предупредил, что отмена запрета Украине наносить удары вглубь России западными ракетами дальнего радиуса действия может привести к серьезной эскалации конфликта. Он призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина на предмет возможных последствий такого решения.

Читайте также:

В России высказались о последствиях решения Запада по ударам вглубь территории страны

В Британии исключили одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом

Стало известно, сколько ракет Storm Shadow осталось у Киева
#великобритания
#сша
#посол
#дипломат
#армия
#украина
#россия
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден направил запрос в конгресс о продлении полномочий на помощь Киеву
Hill: Байден запросил у конгресса продление полномочий на военную помощь Украине
14 сентября 2024, 05:04

Фото: сайт Белого дома США

Президент США Джо Байден попросил Конгресс продлить военную помощь Украине в размере 5,8 миллиарда долларов, сообщает издание The Hill.
«Администрация Байдена обратилась в конгресс с просьбой продлить президентские полномочия по списаниям для поставок оружия на Украину до 2025 года, чтобы сделать доступными около 5,8 миллиарда долларов после 30 сентября», – говорится в публикации.

Отмечается, что данный запрос должен войти в резолюцию о продолжении финансирования правительства США после 30 сентября, когда закончится финансовый год. По словам источников, если Конгресс не продлит полномочия на поставку оружия Киеву, президент может объявить о разовом пакете военной помощи Украине на ту же сумму.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что оборонное ведомство США располагает 5,9 миллиардами долларов для помощи Украине, но все эти средства могут «сгореть». По его мнению, чтобы избежать подобной ситуации, Конгрессу США необходимо продлить полномочия на следующий финансовый год.

Читайте также:

США одобрили продажу истребителей F-35 Румынии

США не будут обслуживать истребители F-16 на Украине

Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины
#сша
#пентагон
#конгресс сша
#финансы
#бюджет
#помощь
#украина
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате