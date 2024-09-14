Кирби: В США серьёзно относятся к предупреждению Путина об ударах по России

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Администрация Вашингтона со всей серьёзностью относится к предупреждению российского президента Владимира Путина об ответе на возможные удары Киева по российской территории с использованием западного оружия.
Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Однако при принятии стратегических решений Соединённые Штату руководствуются прежде всего собственными расчётами, добавил он в ходе брифинга.
Ранее российский лидер заявил, что США и их союзники в настоящее время дискутируют не о том, стоит или нет Киеву наносить удары вглубь России западным оружием. Речь идёт о том, примет ли НАТО прямое участие в конфликте. В этом случае Россия оставляет за собой право адекватно ответить на возникающие угрозы, подчеркнул Владимир Путин.
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«Я не говорил, что мы несерьёзно относимся к угрозам (!) президента России Владимира Путина», — сказал представитель Белого дома.
Ранее российский лидер заявил, что США и их союзники в настоящее время дискутируют не о том, стоит или нет Киеву наносить удары вглубь России западным оружием. Речь идёт о том, примет ли НАТО прямое участие в конфликте. В этом случае Россия оставляет за собой право адекватно ответить на возникающие угрозы, подчеркнул Владимир Путин.
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Александр Бойцов