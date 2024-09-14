Посол Антонов: Штаты не смогут пересидеть за океаном ядерный конфликт в Европе

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Соединённым Штатам не удастся отсидеться за океаном, пользуясь географической удалённостью, в случае начала ядерного конфликта в Европе. Белому дому стоит прекратить играть с огнём, пока не стало слишком поздно.
Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В эфире телеканала «Россия-24» он напомнил, что Москва неоднократно заявляла: ядерной войны между государствами, владеющими самым смертоносным оружием, особенно между Россией и США, быть не может, так как в ней не будет победителей. Впрочем, как и проигравших.
Дипломата удивляет другое: в Америке существует какая-то иллюзия относительно того, что если, не дай Бог, разразится ядерный конфликт, то он не затронет территорию самих Соединённых Штатов. Война будет греметь «где-то там», полагают янки. По словам Антонова, он постоянно пытается донести до американцев одну простую вещь: им не удастся отсидеться за океаном, конфликт затронет абсолютно всех. Об этом говорят даже американские военные, которые помнят о российском атомном подводном флоте.
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Александр Бойцов