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Администрация Белого дома должна прекратить безрассудную эскалацию, связанную с бесконечными обсуждениями разрешения Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.
Об этом заявил бывший независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший. Это будет являться прямым участием западных стран в украинском конфликте, написал он в своей социальной сети Х (бывший Twitter). А это коренным образом изменит саму его суть, добавил политик.
Он пояснил, что Россия в ответ на столь очевидную угрозу своей безопасности вынуждена будет предпринимать адекватные ответные шаги, о чём прямо сказал президент РФ Владимир Путин. Представитель знаменитой американской семьи обратился к Джозефу Байдену и Энтони Блинкену с призывом остановить безумную эскалацию, пока не стало слишком поздно. Для всех.
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«Я говорю это не как политический партизан, а просто как гражданин мира», — подчеркнул Кеннеди.
Он пояснил, что Россия в ответ на столь очевидную угрозу своей безопасности вынуждена будет предпринимать адекватные ответные шаги, о чём прямо сказал президент РФ Владимир Путин. Представитель знаменитой американской семьи обратился к Джозефу Байдену и Энтони Блинкену с призывом остановить безумную эскалацию, пока не стало слишком поздно. Для всех.
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Александр Бойцов