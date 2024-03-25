После теракта в «Крокусе» пропали сын и сноха основателя «СМ-Клиник» Смыслова

Фото: пресс-служба правительства Московской области
Сын создателя «СМ-Клиник» Николая Смыслова Дмитрий с женой Ириной пропали без вести после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом пишет Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, супруги пошли на концерт группы «Пикник». Места у них были в партере, куда и ворвались террористы. Уже третий день они не выходят на связь. В списках погибших и пострадавших они не числятся. Родственники уже сдали образцы ДНК, на случай, если они понадобятся при опознании останков.
Ранее издание Baza писало, что в «Крокус Сити Холл» спасатели продолжают разбор завалов. Минувшей ночью обнаружено еще 17 фрагментов тел. По последним данным СМИ, в теракте погибли 144 человека.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В результате теракта, как сообщает СК, как минимум 137 человек погибли, 182 человека пострадали.
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Ранее издание Baza писало, что в «Крокус Сити Холл» спасатели продолжают разбор завалов. Минувшей ночью обнаружено еще 17 фрагментов тел. По последним данным СМИ, в теракте погибли 144 человека.
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Элина Позднякова