Медведев обозначил мигрантов, которые должны покинуть РФ

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Нигде не учащиеся и не работающие мигранты должны уехать из России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждалась государственная миграционная политика.
«Если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», — подчеркнул политик.
Перед этим Медведев заявил, кто должен следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов.
Ранее министр российского МВД Владимир Колокольцев отмечал, что практически 7,5 тысяч мигрантов не были допущены до экзамена по русскому языку.
Причиной тому стало незнание языка на элементарном уровне. Кроме того, Колокольцев привел некоторые статистические данные.
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Никита Кротов