Жительницу Красногорска отпинали ногами из-за её замечания

Фото: istockphoto / Andranik Hakobyan
В Красногорске на женщину напали мигранты после того, как она сделала замечание о незаконной продаже алкоголя в ночном магазине, сообщает 360.ru.
Пострадавшая зашла в магазин после 23 часов вечера и заметила, что продавец продаёт алкогольные напитки. На её вопросы по этому поводу он грубо ответил её и послал, после чего произошло нападение.
Кроме того, с неё сняли все украшения и разбили телефон. Однако сотрудник полиции, который брал у неё показания после случившегося, решил закрыть на это глаза и разговаривал с пострадавшей грубо.
Читайте также:
В Подмосковье поймали банду иностранцев-домушников
Россиянка заказала убийство сына по мотивам криминальных сериалов
Удовольствие от убийства: После ссоры с родителями 15-летняя девочка наткнулась на изверга-рецидивиста
«Они выбежали толпой из палатки, семь человек, меня отпинали ногами. Потом поехала в травмпункт, у меня зафиксировали черепно-мозговую травму, сломанное ребро, сломанный палец. Еще есть тупая травма живота. Живого места не осталось», — рассказала жертва нападения.
Кроме того, с неё сняли все украшения и разбили телефон. Однако сотрудник полиции, который брал у неё показания после случившегося, решил закрыть на это глаза и разговаривал с пострадавшей грубо.
«Полиция никаких действий не предпринимает. Участковый второй месяц не может ко мне дойти, но зато может дойти ко мне на работу и спросить у начальства, как у меня самочувствие», — сообщила потерпевшая.Женщина находится на больничном уже два месяца и, по её словам, до сих пор не может прийти в себя.
Читайте также:
В Подмосковье поймали банду иностранцев-домушников
Россиянка заказала убийство сына по мотивам криминальных сериалов
Удовольствие от убийства: После ссоры с родителями 15-летняя девочка наткнулась на изверга-рецидивиста
Дайана Хусинова