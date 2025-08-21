Кириенко назвал главное богатство атомной отрасли

21 августа 2025, 21:53

Кириенко заявил, что главным богатством атомной отрасли являются люди

Фото: istockphoto/Artush

Работники атомной отрасли — её главное богатство: они создают уникальные технологии и совершают научные прорывы. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на торжественном концерте по случаю 80‑летия отрасли.