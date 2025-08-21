Кириенко назвал главное богатство атомной отрасли
Работники атомной отрасли — её главное богатство: они создают уникальные технологии и совершают научные прорывы. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на торжественном концерте по случаю 80‑летия отрасли.
По его словам, люди всегда были и остаются ключевым ресурсом атомной сферы: именно они разрабатывают новые решения, возводят атомные станции и работают без выходных и перерывов — даже в день празднования юбилея многие сотрудники продолжают трудиться на своих местах.
Кириенко также подчеркнул, что успех отрасли зиждется на подвиге учёных‑основателей и на мужестве и героизме разведчиков, которые во время Великой Отечественной войны ценой жизни добывали бесценную информацию.
Он отметил также патриотизм и верность делу сотрудников предприятий атомной отрасли.
