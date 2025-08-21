Путин подписал закон о «Росатоме» вопреки советам юристов, заявил Кириенко

21 августа 2025, 10:38

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании госкорпорации «Росатом», несмотря на категорическое несогласие юристов. Об этом заявил глава администрации президента Сергей Кириенко.