Путин подписал закон о «Росатоме» вопреки советам юристов, заявил Кириенко
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании госкорпорации «Росатом», несмотря на категорическое несогласие юристов. Об этом заявил глава администрации президента Сергей Кириенко.
Выступая на церемонии поздравления работников атомной отрасли, Кириенко подчеркнул, что в начале 2000-х годов Путин волевым решением принял беспрецедентные меры поддержки атомной сферы, которая в 1990-е годы переживала серьёзные трудности. По словам Кириенко, несмотря на юридические предостережения, президент настоял на создании «Росатома», что позволило государству всесторонне поддержать отечественную атомную отрасль.
Кириенко также зачитал атомщикам поздравление с профессиональным праздником от Путина и отметил важность принятого им решения для развития страны.
Читайте также: