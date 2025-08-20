Путин оценил надежность ядерного щита России

20 августа 2025, 23:18

Владимир Путин заявил о надёжном ядерном щите России

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил о создании надёжного ядерного щита страны, поздравив работников и ветеранов атомной отрасли с её 80-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.





Владимир Путин в поздравительной телеграмме подчеркнул, что создание атомной отрасли в 1945 году стало крупным, поистине эпохальным событием в истории России, определившим развитие национальной экономики, энергетики, здравоохранения и оборонно-промышленного комплекса. Президент отметил, что это способствовало обеспечению национальной безопасности и достижению стратегического паритета.





«Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых учёных, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надёжный ядерный щит Родины», — заявил российский лидер.