Кириенко: представители более 100 стран обсуждают в РФ будущее

Симпозиум «Создавая будущее» (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Представители более сотни стран приехали в РФ для обсуждения будущего человечества в рамках научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», заявил первый заместитель администрации главы государства Сергей Кириенко.
«На симпозиум у нас приехали участники, партнеры, гости из более ста стран мира, которые точно представляют большинство жителей нашей прекрасной планеты», — сказал он в ходе пленарного заседания.Симпозиум «Создавая будущее» начал работать в столице в понедельник, 4 ноября, когда открылся Национальный центр «Россия».
Кириенко подчеркивал, что работа центра начнется с симпозиума «Создавая будущее», посвященного взгляду в будущее.
В понедельник, 4 ноября, в России отмечается День народного единства.
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