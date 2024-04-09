Фото: сайт Кремля
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом на Запорожскую АЭС. Об этом пресс-служба станции сообщила в своём Telegram-канале.
В ходе своего визита он провёл совещание, на котором были затронуты вопросы текущего состояния атомной станции и обеспечения её ядерной безопасности. Также присутствующие обсудили недавние атаки беспилотников ВСУ.
Директор ЗАЭС Юрий Черничук доложил о действиях, предпринимаемых коллективом станции для обеспечения безопасной эксплуатации, о текущих работах и планах развития станции.
Также на совещании присутствовал глава Энергодара Эдуард Сеновоз, который рассказал о ситуации в городе, проектах развития, ремонте соцобъектов и инфраструктуры.
Отдельное внимание было уделено развитию спортивной городской инфраструктуры. Так, на базе восстановленной в прошлом году школы бокса имени Манзули, был создан физкультурно-оздоровительный центр развития спорта и реабилитации.
Читайте также:
Рогов: УГИЛ атаковал уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС
«Не выдуманный сценарий»: Гросси предостерёг от катастрофы на ЗАЭС
Песков высказался об украинском обстреле ЗАЭС
Директор ЗАЭС Юрий Черничук доложил о действиях, предпринимаемых коллективом станции для обеспечения безопасной эксплуатации, о текущих работах и планах развития станции.
Также на совещании присутствовал глава Энергодара Эдуард Сеновоз, который рассказал о ситуации в городе, проектах развития, ремонте соцобъектов и инфраструктуры.
Отдельное внимание было уделено развитию спортивной городской инфраструктуры. Так, на базе восстановленной в прошлом году школы бокса имени Манзули, был создан физкультурно-оздоровительный центр развития спорта и реабилитации.
Читайте также:
Рогов: УГИЛ атаковал уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС
«Не выдуманный сценарий»: Гросси предостерёг от катастрофы на ЗАЭС
Песков высказался об украинском обстреле ЗАЭС
Анастасия Чинкова