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Кириенко прибыл с рабочим визитом на Запорожскую АЭС

09 апреля 2024, 16:37
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом на Запорожскую АЭС. Об этом пресс-служба станции сообщила в своём Telegram-канале.
В ходе своего визита он провёл совещание, на котором были затронуты вопросы текущего состояния атомной станции и обеспечения её ядерной безопасности. Также присутствующие обсудили недавние атаки беспилотников ВСУ.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук доложил о действиях, предпринимаемых коллективом станции для обеспечения безопасной эксплуатации, о текущих работах и планах развития станции.



Также на совещании присутствовал глава Энергодара Эдуард Сеновоз, который рассказал о ситуации в городе, проектах развития, ремонте соцобъектов и инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено развитию спортивной городской инфраструктуры. Так, на базе восстановленной в прошлом году школы бокса имени Манзули, был создан физкультурно-оздоровительный центр развития спорта и реабилитации.

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#запорожская аэс
#сергей кириенко
#совещание
#безопасность
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Мэр Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке
09 апреля 2024, 17:38

Фото: Telegram-канал Д. Спирина

Мэр столицы Чувашской республики Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке, отметив, что после отдыха вновь вернётся к труду на благо России.
«Уважаемые горожане, принял решение о сложении полномочий главы города. Для меня это непростое решение, но оно взвешенно и хорошо обдуманно. В ближайшее время намерен немного отдохнуть, затем продолжу трудиться на благо нашей страны», — написал Спирин в своём Telegram-канале.

Он также поблагодарил жителей Чебоксар за доверие, обратную связь и конструктивную критику. Спирин отметил, что всегда будет с теплотой вспоминать годы на посту главы города.

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#мэр
#россия
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Политолог Баширов объяснил бессмысленность саммита по Украине в Швейцарии
09 апреля 2024, 17:26

Фото: iStock/alexis84

Политолог Марат Баширов заявил о бессмысленности мирного саммита по Украине в Швейцарии, поскольку на нём не будет России.
«Бессмысленно проводить саммит, если в нём не будет принимать участие РФ. Проведение любых саммитов право любой страны — если Швейцария хочет потратить деньги, пусть тратит, только есть проблема в результативности. В конечном итоге получится из всего этого, но обычно все итоговые декларации ничего из себя не представляют», — пояснил в беседе с «Известиями» Баширов.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Он отметил, что российская позиция хорошо известна.

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#россия
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#швейцария
#украина
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Костюков: саровский ядерный центр обеспечит суверенитет РФ в атомной сфере
09 апреля 2024, 17:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Саровский ядерный центр продолжит работать в направлении создания научно-технологического задела для обеспечения суверенитета России в сфере атома. Такое заявление сделал директор центра, Герой России Валентин Костюков на открытии конференции по истории отечественного атомного проекта.
«Сегодня ключевым элементом является технологический суверенитет, который в конечном итоге реализуется в рамках нашей деятельности — именно технологический суверенитет, создание критически важных наукоемких технологий и организация производства в стратегически значимых отраслях промышленности», — уверен Костюков.

Он пояснил, что речь идет о работах, которые создают научно-технологический задел на несколько десятилетий вперёд. При этом особую роль в данном вопросе играет талантливая молодёжь, для которой в Саровском ядерном центре созданы все необходимые условия.

Кроме того, Костюков заявил, что ядерный центр справится со всеми задачами, которые поставило государство в рамках обеспечения укрепления технологического суверенитета России.

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#государство
#путин
#рф
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Россия не примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, заявило посольство
Посольство в Берне: Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине
09 апреля 2024, 17:00

Фото: iStock/RossHelen

Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Хохлов отметил, что российская позиция хорошо известна. По его словам, даже если Москва получит приглашение, то в любом случае не посетит эту конференцию, поскольку на ней будет продвигаться «нежизнеспособная «формула мира», которая не учитывает российские интересы».

По предварительной информации источника, в саммите примут участие представители от 80 до 100 государств.

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в стране. По его словам, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева.

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#москва
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#швейцария
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Патрушев назвал Украину примером «цивилизационной деградации»
Патрушев: Украина идет по пути «цивилизационной деградации»
09 апреля 2024, 16:19

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина является наиболее ярким примером государства, идущего по пути цивилизационной деградации, передает ТАСС.
По мнению Патрушева, активное продвижение в информационном поле стереотипов, моделей поведения и идеологий Запада способствует размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни. При этом утрачивается самобытность и национальное самосознание, добавил секретарь Совета безопасности.

Патрушев отметил, что Киев является наиболее ярким примером, который демонстрирует все вышеупомянутое.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не выжить без помощи Запада. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#николай патрушев
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СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО
09 апреля 2024, 16:18

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что такое решение было принято после рассмотрения соответствующего обращения депутатов Госдумы после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

В сообщении СК РФ говорится, что средства, поступающие через действующую на украинской территории нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», несколько лет использовались для осуществления террористических актов в России и других государствах и для нанесения политического ущерба РФ.

В настоящее время СК РФ, по словам его официального представителя Светланы Петренко, ищет источники поступления и пути движения денежных средств в размере нескольких миллионов долларов, а также выясняет причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций западных стран.

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#ск рф
#терроризм
#финансирование
#сша
#нато
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Глава Таджикистана призвал молодежь «не пятнать честь» таджиков
09 апреля 2024, 15:59

Фото: сайт Кремля

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал молодежь вооружаться знаниями, чтобы не попасть в заблуждение.
С посланием к населению он обратился к празднику Фитр. Текст опубликован на его сайте.

По его словам, таджики должны воспитывать детей, чтобы они были достойны имени и памяти своих славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнали честь таджикского народа.

Он подчеркнул, что позорить таджикскую нацию, чья культура древняя и богатая, недостойно.

Рахмон призвал «наставлять детей на правильный путь, вооружать их современными знаниями, воспитывать в них высокие моральные качества».

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#россия
#теракт
#крокус сити холл
#таджикистан
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Зеленский заговорил о собственной смерти
Bild: Зеленский заговорил о собственной смерти
09 апреля 2024, 15:44

Президент Украины Владимир Зеленский имеет ввиду собственную смерть, когда говорит о поражении Украины без помощи Запада. Так написал автор ежедневных колонок для Bild Франц-Йозеф Вагнер.
Напомним, седьмого апреля Зеленский заявил, что, если Конгресс США не примет решение о выделении помощи Украине, то страна столкнется с поражением в текущем вооруженном конфликте с Россией. Украине не выжить без помощи Запада, утверждал Зеленский.

«Когда Зеленский говорит "не выжить", он говорит и о собственной смерти. Без помощи Украины больше не будет», — написал Вагнер.

Ранее глава Украины также отмечал, что Киев является заложником избирательного процесса в США. По его словам, подход законодателей к решениям о выделении помощи является незрелым. При этом рассматривается несколько вариантов выделения помощи Украине, в том числе готовность Киева взять кредит.

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#сша
#кредит
#зеленский
#киев
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Турция вышла из ДОВСЕ из-за деградации безопасности в Европе — Песков
09 апреля 2024, 14:43

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков связал выход Турции из ДОВСЕ с деградацией безопасности в Европе.
Как отметил официальный представитель Кремля, договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) фактически утратил свою жизнеспособность из-за смены геополитических условий и стратегической ситуации. Это связано в том числе с деградацией системы безопасности в Европе.

По его словам, требуется совместный диалог для выработки новых режимов в области безопасности и стратегической стабильности. Однако, не по вине России, он отсутствует, добавил Песков.

Турция заявила о приостановке участия в ДОВСЕ в пятницу. Аналогичное решение приняла Белоруссия.

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#турция
#европа
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#дмитрий песков
#кремль
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