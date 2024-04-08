«Не выдуманный сценарий»: Гросси предостерёг от катастрофы на ЗАЭС

Фото: iStock/Alexey Tolmachov
Запорожская АЭС была «довольно близка» к ядерной аварии, с таким заявлением выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его цитирует Bloomberg.
«Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — сообщил Гросси.
Он также заявил, что поднимет вопрос о безопасности станции в ходе заседания Совбеза ООН.
Напомним, 7 апреля Запорожская АЭС была трижды атакована беспилотниками со стороны Вооружённых сил Украины. Один из ударов пришёлся на столовую станции, в которой пострадали три сотрудника. Киев свою причастность к атаке отрицает.
Читайте также:
«Преступление века»: В ГД призвали изолировать Зеленского после атаки на ЗАЭС
В МАГАТЭ подтвердили повреждения на одном из энергоблоков ЗАЭС
Росатом: при украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника
Евгения Парфентьева