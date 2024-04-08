Песков высказался об украинском обстреле ЗАЭС

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС.
Представитель Кремля подчеркнул, что это была очень опасная провокация, которую могли засвидетельствовать сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на месте.
Такие действия могут привести к негативным последствиям, однако киевские власти, игнорируя этот аспект, продолжать свою «террористическую активность».
Ранее в МАГАТЭ подтвердили наличие незначительных повреждений на шестом энергоблоке атомной станции после атаки украинских беспилотников. В организации уточнили, что эти повреждения не создают риски для ядерной безопасности.
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Такие действия могут привести к негативным последствиям, однако киевские власти, игнорируя этот аспект, продолжать свою «террористическую активность».
Ранее в МАГАТЭ подтвердили наличие незначительных повреждений на шестом энергоблоке атомной станции после атаки украинских беспилотников. В организации уточнили, что эти повреждения не создают риски для ядерной безопасности.
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В МАГАТЭ подтвердили повреждения на одном из энергоблоков ЗАЭС
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Анастасия Чинкова