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Песков высказался об украинском обстреле ЗАЭС

Песков назвал опасной провокацией обстрел ЗАЭС со стороны ВСУ
08 апреля 2024, 13:41
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС.
Представитель Кремля подчеркнул, что это была очень опасная провокация, которую могли засвидетельствовать сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на месте.

Такие действия могут привести к негативным последствиям, однако киевские власти, игнорируя этот аспект, продолжать свою «террористическую активность».



Ранее в МАГАТЭ подтвердили наличие незначительных повреждений на шестом энергоблоке атомной станции после атаки украинских беспилотников. В организации уточнили, что эти повреждения не создают риски для ядерной безопасности.

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В МАГАТЭ подтвердили повреждения на одном из энергоблоков ЗАЭС

При украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции
#дмитрий песков
#запорожская аэс
#всу
#обстрел
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Дерзкий штурм: Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра
Минобороны: Ивановские десантники штурмовали пункт ВСУ на окраинах Часова Яра
08 апреля 2024, 13:58

Ивановские десантники штурмом взяли опорный пункт украинских боевиков на окраинах населенного пункта Часов Яр, сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника на окраинах города в результате воздушной разведки.

В рамках боевой задачи штурмовые группы парашютно-десантного батальона, экипировались, проверили оружие, закрепили флаги России и Воздушно-десантных войск на боевые машины десанта, а затем выдвинулись в район ожидания.

После нанесения огневого поражения ударами авиации и огнем артиллерии бойцы смогли подойти к позициям ВСУ с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники, стремительно овладели позициями противника с помощью всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручных осколочных гранат.

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#часов яр
#всу
#минобороны рф
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«Военная хроника» сообщает о мощном прилёте по «Волкам Да Винчи» в Славянске
08 апреля 2024, 13:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Славянске произошёл мощный прилёт по базе «Волков да-Винчи» на территории машиностроительного завода, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Это не первое попадание по объекту ВСУ на территории промзоны, но одно из самых результативных», — сообщили в издании.

Уточняется, что «Волки Да Винчи» — это 1-й отдельный механизированный батальон сухопутных войск ВСУ, который был сформирован в 2014 году как штурмовая рота. Он входит в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии. Командир батальона Дмитрий Коцюбайло был уничтожен российскими войсками в мае 2023 года во время боёв за освобождение Артёмовска.

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#всу
#вс рф
#сво
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Кадыров опубликовал видео превращения солдат ВСУ «в номер 200»
Кадыров: военнослужащие «Восток-АХМАТ» быстро превратили бандитов в номер 200
08 апреля 2024, 13:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с ликвидацией позиций ВСУ в селе Работино Запорожской области.
«На кадрах вы можете видеть, что осталось от хорошо укреплённых позиций ВСУ после обнаружения и удара по ним наших дроноводов. Досталось не только инженерным сооружениям врага, но и живой силе. Военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ быстро превратили бандитов в номер 200», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Как отметил глава Чеченской Республики, батальон «Восток-АХМАТ» МО РФ действовал под командованием боевого офицера Вахи Хамбулатова.

Он подчеркнул, что ликвидация ожидает каждого, кто повернёт оружие против России.

«Благодарю бойцов за достойную службу Отечеству! АХМАТ-СИЛА!!!», – заключил он.

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#россия
#чечня
#рамзан кадыров
#всу
#запорожская область
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На Украине ликвидировали группу вертолётчиков Mad Ducks, летавших в Мариуполь
08 апреля 2024, 13:01

Фото: iStock/camptoloma

Российские войска в марте уничтожили вертолётный экипаж Ми-8 Mad Ducks вместе с командиром с позывным Петрович. Об этом в своём сообщает Руслан Татаринов в своём Telegram-канале «Шепот фронта».
Экипаж вертолёта Ми-8 прославился на Украине своими полётами в Мариуполь для эвакуации высшего офицерского состава, а также старших командиров и секретные документы с «Азовстали». Они находились на особом счету командования ВСУ и выполняли особо сложные и секретные задания. В прошлом году члены группы дали интервью немецкой газете Bild.

В настоящее время неизвестно, как именно российские войска поразили вертолётную группу, однако данные гласят, что это произошло в марте.

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#вертолёт
#вс рф
#всу
#украина
#россия
#удар
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В России оценили качество истребителей, которые Греция передаст Украине
Военэксперт Дандыкин: F-16, которые Греция передаст Украине, нуждаются в ремонте
08 апреля 2024, 12:48

Фото: iStock/TebNad

Качество планируемых к поставкам ВСУ истребителей F-16C/-D Block 30 может быть довольно низким из-за истечения срока службы. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт пояснил, что у таких самолётов есть множество модификаций. Это самые массовые истребители в мире, которые являются основными у НАТО. Греция собирается передать Киеву 32 таких истребителя, что достаточно серьёзно, поскольку по количеству это две полноценные эскадрильи. Власти страны не впервые принимают решение поставить вооружение на Украину. Ранее они доставили в страну БТР и комплексы ПВО.

При этом Дандыкин отметил, что эти 32 истребителя уже израсходовали 60% своего предельного срока службы. Хотя даже износ в 50% уже предполагает ремонт техники, её модернизацию. Поэтому ВСУ столкнутся с серьёзной проблемой.

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#истребитель f-16
#греция
#украина
#поставки
#вооружение
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Украинскую армию предупредили о неизбежном дефиците снарядов
Аналитик Масала: ВСУ от дефицита снарядов не спасут инициативы Чехии и Эстонии
08 апреля 2024, 12:26

Фото: iStock/Diy13

Украинская армия не избежит острой нехватки боеприпасов, несмотря на инициативы Чехии и Эстонии по закупке снарядов для Киева. Об этом сообщил военный аналитик Карло Масада в интервью телеканалу Welt.
По его словам, прежде чем поставлять Украине боеприпасы, нужно провести переговоры и заключить ряд соглашений, что займёт некоторое время. Это говорит о том, что ВСУ не избегут периода острой нехватки боеприпасов.

Масада подчеркнул, что ситуация с боеприпасами для ВСУ больше зависит от стран Евросоюза, чем от итогов выборов президента США. При этом смена американского руководства, по мнению эксперта, может сказаться на Украине. В случае победы Дональда Трампа, вероятность полного прекращения поддержки Киева значительно вырастет.

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#всу
#поставки
#вооружение
#дефицит
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ВС РФ повредили логистически-транспортный объект в Одесской области
Глава ОВА: логистически-транспортный объект и АЗС повреждены в Одесской области
08 апреля 2024, 11:02

Фото: iStock/RamonCast

Логистически-транспортный объект получил повреждения в Одесской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в своём Telegram-канале.
Отмечается, что один из российских снарядов попал в здание.

Также в результате обстрела ВС РФ получила повреждение АЗС.

Накануне вечером стало известно о взрывах недалеко от города Черноморск в Одесской области. В связи с этим была объявлена воздушная тревога.

Российские войска начали чаще наносить удары по энергетическим объектам Украины, их военно-промышленному комплексу, комплексам военного управления и связи. ВС РФ начали обстреливать инфраструктуру страны с октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту.

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#одесса
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#вс рф
#украина
#азс
#воздушная
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На Украине сообщили о полном уничтожении нескольких электростанций
FT: несколько украинских электростанций полностью уничтожены
08 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/pozitivstudija

Несколько украинских электростанций полностью уничтожены. Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что газета ссылается на украинских чиновников, которые сообщили о том, что нынешний ущерб оценивается как более весомый, чем был в зимний период 2022-2023 годов.

Они не предоставили точных данных о масштабах ущерба, однако подчеркнули, что некоторые из электростанций, включая объекты в Харьковской области, были уничтожены полностью.


Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил о намерении компании восстановить половину уничтоженных ТЭЦ в течение ближайших трёх-четырёх месяцев.

Ранее глава украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система подверглась крупнейшей за всё время конфликта атаке. В результате комбинированных ударов ВС РФ из строя вышли несколько тепловых и гидроэлектростанций. Также под удары попали ТЭС, оборудование которых также сильно повреждено.

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#электричество
#вс рф
#обстрел
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Минобороны заявило о применении тактики «огневой карусели» при атаке на ВСУ
МО: расчеты РСЗО «Град» использовали тактику «огневой карусели» при атаке на ВСУ
08 апреля 2024, 10:10

Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» во время атаки на ВСУ использовали тактику «огневой карусели». Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что по данной тактике происходит непрерывное огневое воздействие на позиции противника несколькими орудиями. По информации военного ведомства, удары по украинской армии наносили расчеты РСЗО 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг».

Благодаря успешной атаке российским солдатам удалось уничтожить замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили аэродром Долгинцево, который находится в Криворожской области Украины.

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