Кирилл Дмитриев встретится с Кушнером и Уиткоффом в Давосе

19 января 2026, 14:34

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев проведёт встречу с представителями команды президента США Дональда Трампа на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.