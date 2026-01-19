Кирилл Дмитриев встретится с Кушнером и Уиткоффом в Давосе
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев проведёт встречу с представителями команды президента США Дональда Трампа на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.
Дмитриев 20 декабря встретится со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, а также с его зятем и бывшим старшим советником Джаредом Кушнером. Ключевой темой разговора станет американский план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Стороны намерены обсудить возможные подходы и перспективы диалога.
Всемирный экономический форум в Давосе пройдёт с 19 по 23 января. Традиционно мероприятие собирает лидеров государств, представителей бизнеса и международных организаций. В этом году в центре внимания — вопросы глобальной экономики, геополитической стабильности и безопасности.
Контакты между представителями России и США на полях форума проходят на фоне сохраняющейся напряжённости в международных отношениях. Эксперты отмечают, что подобные встречи могут стать площадкой для обмена позициями и зондирования возможных компромиссов.
