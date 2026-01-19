Песков: США предложили Путину войти в состав «Совета мира» по сектору Газа
Президент России Владимир Путин получил предложение войти в состав «Совета мира» по управлению сектором Газа. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Песков. Он добавил, что ожидаются контакты с американской стороной для прояснения всех нюансов.
«Действительно, президент Путин получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения», — сказал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп пригласил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева войти в этот совет и сделал Казахстан одним из государств-учредителей. Предложения получить участие получили и другие мировые лидеры. Совет мира должен начать работу во второй фазе мирного плана, согласованного в октябре 2025 года Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.