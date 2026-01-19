Песков: США предложили Путину войти в состав «Совета мира» по сектору Газа

19 января 2026, 12:54

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин получил предложение войти в состав «Совета мира» по управлению сектором Газа. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.





Песков. Он добавил, что ожидаются контакты с американской стороной для прояснения всех нюансов.





«Действительно, президент Путин получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения», — сказал Песков.