Киселев: лидерам ведущих СМИ стран БРИКС удалось коротко пообщаться с Путиным

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)
Руководителям ведущих СМИ стран БРИКС удалось коротко пообщаться с президентом России Владимиром Путиным после встречи с ними. Об этом рассказал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости. По его словам, разговор был краток, так как у российского лидера очень плотный график.
«Накоротке. Поскольку сразу было сказано, что график очень плотный у президента», — пояснил он.Киселев добавил, что помимо этого была общая фотосессия, на которой все хотели отдельно сфотографироваться с Путиным, так как остались в восторге от разговора с ним, и это удалось практически каждому.
«И потом все хотели сфотографироваться с Путиным отдельно, поскольку все были в восторге от общения с ним», — рассказал он.По словам Киселева, Путин чутко и с терпением отнесся к просьбам журналистов, сфотографировался даже с теми, кто не принимал непосредственное участие во встрече, и все равно остался очень доволен теплой атмосферой.
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