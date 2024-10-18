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Путин раскрыл способ обхода решений МУС о его аресте

Путин: обойти ордер МУС можно при помощи межправсоглашения
18 октября 2024, 19:45
Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин раскрыл способ, с помощью которого можно обойти решение Международного уголовного суда (МУС) о его аресте. По словам российского лидера, для этого странам достаточно подписать межправсоглашение, чтобы ограничить юрисдикцию МУС. Об этом он рассказал на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
«Решения подобного рода очень легко обходятся, это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. Если мы — а у нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надежные и стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий — поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение и никто не будет поставлен в сложное положение», — объяснил глава государства.
Ранее Путин сообщал, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, чтобы не подставлять бразильского президента Лула Да Сильву, однако туда отправятся представители высокого уровня.


«Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю. У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Даже если исключить МУС, разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу «Двадцатки». Зачем?», — заявил Путин.
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В Германии заявили, что Байден «играет в прятки» с Зеленским
Berliner Zeitung: Байден избегает Зеленского во время визитов в Европу
18 октября 2024, 19:58

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Джо Байден пытается избегать украинского лидера Владимира Зеленского во время своих визитов в Европу и «играет с ним в прятки». Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
Уточняется, что глава Соединенных Штатов пропустил визит на базу Рамштайн в Германии якобы из-за урагана «Милтон». Зеленский также должен был посетить американскую базу, но их встреча не состоялась.

Согласно информации издания, появились предположения о вероятном скрытом желании западных лидеров отказаться от сотрудничества «с киевским авантюристом и бросить его произвол судьбы», затем выдвинуть мирные предложения, которые будут приемлемыми для РФ.

Данной точки зрения придерживается и французская газета Le Figaro. По ее данным, официальная позиция иностранных союзников не изменилась, однако «за кулисами» «очень многие мечтают о мире».

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Залужный не смог выговорить слово «цивилизация» на английском и переврал сюжет Шекспира
Залужный переврал сюжет Шекспира во время публичного выступления в Лондоне
18 октября 2024, 19:09

Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время публичного выступления в Лондоне переврал сюжет трагедии Уильяма Шекспира «Отелло», не смог выговорить на английском слово «цивилизация» и вынужден был обратиться за помощью к переводчику. Видео его выступления выложил украинский телеграм-канал headlines. Дипломат с тяжелым акцентом пытался говорить на английском в течение двух минут.
В момент, когда Залужный решил сравнить происходящее на Украине с трагедией Шекспира, он сказал, что главный герой отравил себя, когда на самом деле тот себя заколол.
«Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», — сказал Залужный.
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Путин назвал комфортное место для переговоров по Украине
Путин назвал Саудовскую Аравию комфортным местом для переговоров по Украине
18 октября 2024, 18:57

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин назвал Саудовскую комфортным местом для мирных переговоров по Украине. Об этом он сообщил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Однако, по его словам, главный вопрос состоит не в том, где проводить переговоры, а что на них обсуждать.
«Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для нас является вполне комфортным. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что обсуждать», — пояснил российский лидер.
Путин также добавил, что Россия воспринимает Саудовскую Аравию как дружественное государство.
«У меня очень добрые отношения с королем и такие товарищеские, дружеские отношения с наследным принцем», — подчеркнул он.
Ранее российский лидер сообщил, что России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность, это не должны быть договоренности, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом.

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Путин: МУС замолчал насчет Ближнего Востока после замечания из США
18 октября 2024, 18:42

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин высказался о степени независимости Международного уголовного суда (МУС), пояснив, что инстанция быстро замолкла начет ситуации на Ближнем Востоке, когда получила замечания из США. Об этом он заявил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, когда его спросили о возможности визита в Бразилию на саммит G20 с учетом ордера МУС.
«По поводу «независимости» (МУС — прим.ред.). Мне бы не хотелось здесь ничего нагнетать, но тем не менее мы знаем: Международный уголовный суд заявил о том, что он собирается принять решение в отношении некоторых политических деятелей с Ближнего Востока. А потом на него из Соединенных Штатов цыкнули — и он заткнулся», — с улыбкой поделился Путин.
Ранее российский лидер сообщил, что России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность, это не должны быть договоренности, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом.

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#суд
#безопасность
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#лидер
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#путин
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Лавров: Запад стремится «открыть второй фронт» против России на Южном Кавказе
18 октября 2024, 18:31

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Страны Запада стремятся открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.
Данное мнение прозвучало на пресс-конференции по итогам третьего министерского заседания консультативной региональной платформы «3 3» по Южному Кавказу.

Министр отметил, что попытки открыть против РФ второй фронт на Кавказе становятся для региона проблемой. По словам Лаврова, западные государства хотят «дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии».

Причины подобного поведения, согласно мнению главы российского МИД, заключаются в желании Запада утвердить свое влияние в регионе, а также стремлении подорвать возможности сотрудничества с Россией.

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ВМС Британии провели испытания противокорабельной ракеты Sea Venom для вертолета
18 октября 2024, 18:26

Фото: iStock/bpawesome

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании провели испытания новой противокорабельной ракеты Sea Venom, базирующейся на вертолетах. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что снаряд успешно поразил используемую в качестве мишени баржу.
По данным агентства, первые управляемые стрельбы провели 5 октября на морском полигоне у берегов западного Уэльса. Залп Sea Venom осуществляли с борта вертолета AW159 Wildcat. На барже-мишени установили тепловые элементы, чтобы более достоверно сымитировать настоящую цель.

Sea Venom разработали на замену Sea Skua, которой ВМС Британии пользуются уже больше 40 лет. Новая ракета с дальностью в 20 километров предназначена для ударов по кораблям водоизмещением от 50 до 500 тонн. Боевая часть весит 30 килограммов, когда вся ракета — 120 килограммов.

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#корабль
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Президент Южной Кореи провел совещание об отправке войск КНДР в Россию
18 октября 2024, 17:58

Юн Сок Ель (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсудил вопрос об отправке войск КНДР в Россию. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. Отмечается, что южнокорейский лидер заявил о «серьезной угрозе безопасности» для его страны.
По информации издания, участники совещания «обменялись информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию».

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.
«Северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные, пока неясно», — заявил он.

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Дочь Залужного поставила Украине неутешительный диагноз
Залужный: моя дочь сравнила обесточенную Украину с больным с отказавшими почками
18 октября 2024, 17:42

Валерий Залужный

Посол Украины в Лондоне, бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что его дочь сравнила обесточенную Украину с пациентом, который оказался в реанимации с отказавшими почками. Об этом он рассказал на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*. По его словам, такое сравнение девушка привела, так как закончила медицинский университет.
«Моя дочь закончила медицинский университет, и по ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки. Мы лишились электричества. Вот что произошло с нами», — поделился бывший главнокомандующий.
Ранее Залужный заявлял, что Украина оказалась в состоянии «затяжной войны», а самое неприятное заключается в том, что выйти из этого положения практически нет никакой возможности. Он также добавил, что в настоящее время конфликт уже в основном перешел в позиционную стадию со «статичными и изнуряющими боями». Такое ведение боевых действий, по его словам, позволяет России укреплять и восстанавливать военную мощь.

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*Признан в Российской Федерации нежелательной организацией
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Путин оценил возможность появления ядерного оружия на Украине
Путин: Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине
18 октября 2024, 17:33

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Россия ни в коем случае не позволит появления ядерного оружия на Украине. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
«Такая угроза вызовет соответствующую реакцию у Российской Федерации. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», — заявил Путин.

Он также отметил, что в настоящее время создать ядерное оружие несложно, однако неясно, способна ли на это Украина.

Ранее Bild сообщила, что власти Украины обсуждают возможность восстановления ядерного оружия. Отмечалось, что в течение нескольких недель в стране могут произвести первые снаряды. Издание ссылалось на неназванного украинского чиновника.

При этом советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию немецкой газеты Bild о планах Киева самостоятельно производить ядерное вооружение.

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Ядерное оружие или членство в НАТО: Зеленский нагло поставил Трампа перед выбором
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#ядерное оружие
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