Путин раскрыл способ обхода решений МУС о его аресте

Президент России Владимир Путин назвал Саудовскую комфортным местом для мирных переговоров по Украине. Об этом он сообщил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Однако, по его словам, главный вопрос состоит не в том, где проводить переговоры, а что на них обсуждать.