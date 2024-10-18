Путин раскрыл способ обхода решений МУС о его аресте

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин раскрыл способ, с помощью которого можно обойти решение Международного уголовного суда (МУС) о его аресте. По словам российского лидера, для этого странам достаточно подписать межправсоглашение, чтобы ограничить юрисдикцию МУС. Об этом он рассказал на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
«Решения подобного рода очень легко обходятся, это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. Если мы — а у нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надежные и стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий — поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение и никто не будет поставлен в сложное положение», — объяснил глава государства.Ранее Путин сообщал, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, чтобы не подставлять бразильского президента Лула Да Сильву, однако туда отправятся представители высокого уровня.
«Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю. У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Даже если исключить МУС, разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу «Двадцатки». Зачем?», — заявил Путин.Читайте также:
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