Путин назвал комфортное место для переговоров по Украине

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин назвал Саудовскую комфортным местом для мирных переговоров по Украине. Об этом он сообщил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Однако, по его словам, главный вопрос состоит не в том, где проводить переговоры, а что на них обсуждать.
«Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для нас является вполне комфортным. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что обсуждать», — пояснил российский лидер.Путин также добавил, что Россия воспринимает Саудовскую Аравию как дружественное государство.
«У меня очень добрые отношения с королем и такие товарищеские, дружеские отношения с наследным принцем», — подчеркнул он.Ранее российский лидер сообщил, что России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность, это не должны быть договоренности, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом.
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