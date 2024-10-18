Путин озвучил различия между ВС РФ и ВСУ

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Армия России становится одной из самых боеспособных и высокотехнологичных и, в отличие от ВСУ, воюет сама. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин в пятницу встретился с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
По его словам, Киев не в состоянии использовать высокотехнологичное оружие, это делают страны НАТО, при этом российская армия воюет самостоятельно. Кроме того, все военные продукты Россия создает собственными силами.
По его словам, Россия одержит победу в спецоперации.
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По его словам, Киев не в состоянии использовать высокотехнологичное оружие, это делают страны НАТО, при этом российская армия воюет самостоятельно. Кроме того, все военные продукты Россия создает собственными силами.
«Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», — подчеркнул Путин.
По его словам, Россия одержит победу в спецоперации.
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Элина Позднякова