Киселев ответил на претензии Армении к выпуску «Вестей недели»

Александра Захарова (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Генеральный директор агентства «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев прокомментировал претензии Армении к выпуску «Вестей недели». В беседе с NEWS.ru он заявил, что не понимает, что в передаче могло задеть «армянских братьев».
«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать», — поделился он.Напомним, ранее сообщалось, что посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении и выдали ему ноту протеста из-за одного из выпусков «Вестей недели. В министерстве заявили, что в передаче прозвучали «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».
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