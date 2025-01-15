В МО Армении сообщили о договоренности Москвы и Еревана по снижению долга

Фото: iStock/alexis84
Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Россия сократит долг его страны в размере суммы, выплаченной армянской стороной за вооружение, которое Ереван не получил. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
По словам министра, между минфинами Армении и РФ достигнута необходимая договоренность. При этом Папикян не уточнил, на каком этапе находится реализация договоренности. Он заключил, что много других контрактов Еревана и Москвы выполняются.
Напомним, в ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил решить соответствующую проблему списанием долга.
До этого Пашинян обвинил РФ в якобы затягивании поставок вооружения для Еревана. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Посол РФ Копыркин был вызван в МИД Армении
Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве
Политолог раскрыл, к чему приведет стремление Армении вступить в Евросоюз
Напомним, в ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил решить соответствующую проблему списанием долга.
До этого Пашинян обвинил РФ в якобы затягивании поставок вооружения для Еревана. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Посол РФ Копыркин был вызван в МИД Армении
Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве
Политолог раскрыл, к чему приведет стремление Армении вступить в Евросоюз
Екатерина Коршунова