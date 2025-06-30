Баку проведет свою экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге

30 июня 2025, 15:18

Фото: iStock / Serhii Ivashchuk

В Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об убийствах прошлых лет, совершенных в Екатеринбурге. Как сообщает азербайджанское агентство АПА, повторную экспертизу планируют провести в ближайшие дни после доставки тел в международный аэропорт Гейдар Алиев.