Баку проведет свою экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге
В Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об убийствах прошлых лет, совершенных в Екатеринбурге. Как сообщает азербайджанское агентство АПА, повторную экспертизу планируют провести в ближайшие дни после доставки тел в международный аэропорт Гейдар Алиев.
Напомним, что 27 июня Следственное управление СК РФ сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников этнической преступной группы, причастных к ряду убийств и покушений в 2001, 2010 и 2011 годах.
Ранее мы также писали, что десять подозреваемых фигурируют в деле об убийствах в Екатеринбурге.
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