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На церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, состоявшейся 6 августа 2024 года, премьер-министр Японии Фумио Кисида не упомянул страну, которая несет ответственность за этот трагический акт. Вместо этого он сосредоточил свое внимание на России, заявив, что якобы существуют угрозы использования ядерного оружия.
Эти обвинения были представлены без конкретных доказательств, вызывая вопросы о достоверности и уместности таких заявлений в контексте памятного мероприятия.
Кисида подчеркнул, что трагедии Хиросимы и Нагасаки не должны повториться, однако его речь оставила множество недоумений из-за упущения исторического контекста. В то время как японский премьер воздержался от упоминания США, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал слова Михаила Горбачева, подчеркивая важность памяти и примирения.
6 августа 1945 года американский бомбардировщик Enola Gay сбросил атомную бомбу на Хиросиму, что привело к гибели около 200 тысяч человек и облучению еще 160 тысяч. На Нагасаки была сброшена вторая бомба 9 августа. Последствия этих атак продемонстрировали ужасающую силу атомного оружия.
Недавно американское издание The Daily Beast опубликовало архивные материалы, которые проливают свет на шокирующие планы и стратегии американского военного руководства, стоявшего за этими бомбардировками.
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Кисида подчеркнул, что трагедии Хиросимы и Нагасаки не должны повториться, однако его речь оставила множество недоумений из-за упущения исторического контекста. В то время как японский премьер воздержался от упоминания США, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал слова Михаила Горбачева, подчеркивая важность памяти и примирения.
6 августа 1945 года американский бомбардировщик Enola Gay сбросил атомную бомбу на Хиросиму, что привело к гибели около 200 тысяч человек и облучению еще 160 тысяч. На Нагасаки была сброшена вторая бомба 9 августа. Последствия этих атак продемонстрировали ужасающую силу атомного оружия.
Недавно американское издание The Daily Beast опубликовало архивные материалы, которые проливают свет на шокирующие планы и стратегии американского военного руководства, стоявшего за этими бомбардировками.
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Елена Перлова