США отказались решать, кто будет сбивать ракеты над Украиной

США отказались комментировать возможность сбивания ракет над Украиной. Об этом сообщает ТАСС. В соответствии с новой позицией решение должен будет принимать весь альянс НАТО.
Вопрос о возможности сбивать ракеты над территорией Украины должен обсуждаться и решаться коллективно всеми странами НАТО, а не только Соединенными Штатами. Такое заявление сделал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, вновь призвал западных союзников оказать помощь в сбивании российских ракет и беспилотных летательных аппаратов над территорией Украины.
Помощник президента США Джейк Салливан подчеркнул в начале июля, что Соединенные Штаты поддерживают идею о том, что Украина должна самостоятельно обеспечивать свою противовоздушную оборону, а не полагаться на НАТО. В то же время, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее выразил скептицизм по поводу идеи использования польской территории для сбивания ракет, пролетающих над западом Украины. Таким образом, обсуждение и принятие решений по этому вопросу остаются в компетенции всего альянса НАТО, а не отдельных его членов.
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«Обсуждение этого вопроса должно вестись среди членов НАТО. Это решение должна принимать НАТО коллективно. Это не то, о чем я могу говорить с этой трибуны», - отметил Миллер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, вновь призвал западных союзников оказать помощь в сбивании российских ракет и беспилотных летательных аппаратов над территорией Украины.
Помощник президента США Джейк Салливан подчеркнул в начале июля, что Соединенные Штаты поддерживают идею о том, что Украина должна самостоятельно обеспечивать свою противовоздушную оборону, а не полагаться на НАТО. В то же время, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее выразил скептицизм по поводу идеи использования польской территории для сбивания ракет, пролетающих над западом Украины. Таким образом, обсуждение и принятие решений по этому вопросу остаются в компетенции всего альянса НАТО, а не отдельных его членов.
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Елена Перлова