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Эксперт Сотников: Протесты в Бангладеш могут затронуть интересы России

Сотников раскрыл, как нестабильность в Бангладеш может ударить по России
06 августа 2024, 05:00
Фото: istockphoto.com/Tim W Mills

Фото: istockphoto.com/Tim W Mills

Массовые протесты в Бангладеш могут иметь серьезные последствия для России, заявил научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.
В результате политической нестабильности и ухода премьер-министра Шейх Хасины, Россия может столкнуться с утратой важных экономических и политических интересов в регионе.

По словам эксперта, протесты могут негативно сказаться на российском экспортном контракте с Бангладеш, в частности, на строительстве атомной электростанции «Руппур» стоимостью более 12 миллиардов долларов, за которое отвечает «Росатом». Также существует риск потери российского экспорта пшеницы и работы «Газпрома» на шельфе.



Журналист Сергей Ключенков в телеграм-канале «Мардан» отметил, что происходящее в Бангладеш касается России напрямую, учитывая, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 16,5% и составил 2,7 миллиарда долларов. Нестабильность в этом регионе также может вызвать вмешательство Индии, что усложнит ситуацию для российских интересов.

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Президент Палестины о цели убийства главы ХАМАС: обострение конфликта в Газе
06 августа 2024, 03:06

Фото: istockphoto.com/Stadtratte

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что убийство Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, преследовало цель затянуть и расширить конфликт в секторе Газа. Аббас сделал это заявление в интервью РИА Новости, подчеркнув, что нападение на Ханию будет иметь негативные последствия для мирных переговоров и усугубит ситуацию в регионе.
Аббас заявил, что убийство Хании может подорвать усилия по урегулированию конфликта и призвал палестинцев проявить терпение и стойкость в условиях продолжающейся оккупации. Президент Палестины отметил, что нынешняя ситуация требует от жителей региона сплоченности и решимости, чтобы противостоять внешним угрозам.

В ответ на убийство Хании Иран отказался смягчить свою реакцию, несмотря на международное давление. США призвали своих союзников передать Тегерану сигнал о необходимости предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Американские власти также предупредили, что в случае серьезного ответа Ирана последует соответствующая реакция.

Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране. ХАМАС немедленно обвинил в нападении «сионистов», утверждая, что за этим стоят силы Израиля. В то же время, Тель-Авив не подтвердил свою причастность к атаке и воздержался от комментариев.

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США отказались решать, кто будет сбивать ракеты над Украиной
США считают, что решение сбивать ракеты над Украиной должно приниматься всем НАТО
06 августа 2024, 02:30

США отказались комментировать возможность сбивания ракет над Украиной. Об этом сообщает ТАСС. В соответствии с новой позицией решение должен будет принимать весь альянс НАТО.
Вопрос о возможности сбивать ракеты над территорией Украины должен обсуждаться и решаться коллективно всеми странами НАТО, а не только Соединенными Штатами. Такое заявление сделал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Обсуждение этого вопроса должно вестись среди членов НАТО. Это решение должна принимать НАТО коллективно. Это не то, о чем я могу говорить с этой трибуны», - отметил Миллер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, вновь призвал западных союзников оказать помощь в сбивании российских ракет и беспилотных летательных аппаратов над территорией Украины.

Помощник президента США Джейк Салливан подчеркнул в начале июля, что Соединенные Штаты поддерживают идею о том, что Украина должна самостоятельно обеспечивать свою противовоздушную оборону, а не полагаться на НАТО. В то же время, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее выразил скептицизм по поводу идеи использования польской территории для сбивания ракет, пролетающих над западом Украины. Таким образом, обсуждение и принятие решений по этому вопросу остаются в компетенции всего альянса НАТО, а не отдельных его членов.

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Пентагон раскрыл, сколько человек пострадало в результате обстрела базы в Ираке
Несколько американских военнослужащих ранены на авиабазе Айн-эль-Асад
06 августа 2024, 01:14

Фото: istockphoto.com/zim286

Военную базу США в Ираке обстреляли накануне. Пентагон рассказал РИА Новости, сколько военных пострадало в результате инцидента.
Официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, где размещены военнослужащие США, подверглась ракетному обстрелу. В результате инцидента несколько американских военнослужащих получили ранения.

«Первичная оценка свидетельствует о том, что несколько военнослужащих США были ранены. Персонал базы в настоящее время проводит оценку причиненного урона», — сообщил представитель американского военного ведомства в ответ на запрос агентства.

Согласно ранее опубликованным данным иракских СМИ, по базе было выпущено как минимум две ракеты. В данный момент проводится расследование для определения всех обстоятельств произошедшего и оценки ущерба.

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РИА: Ракеты по военной базе США в Ираке были выпущены с грузовика
В Ираке обстреляли американскую военную базу, известны подробности
06 августа 2024, 00:57

Фото: istockphoto.com/Smederevac

Военную базу США в Ираке обстреляли. Как сообщает Lenta.ru, ракеты выпустили с грузового автомобиля. В результате обстрела есть пострадавшие.
Ракетный обстрел по военной базе США Айн аль-Асад в Ираке был произведен с грузовика, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских службах безопасности. По информации источника, в ходе атаки были выпущены две ракеты.

Обстрел произошел на базе Айн аль-Асад, расположенной на западе Ирака. В результате инцидента пострадали несколько американских военнослужащих. Ранее в июле база также подвергалась ракетному удару, но тогда обошлось без пострадавших.

Кроме того, в апреле военная база США у города Эль-Хасаке в Сирии была атакована четырьмя ракетами и дроном с территории Ирака. Ответственность за тот обстрел взяли на себя вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака».

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Президент Грузии недовольна прекращением финансирования США и ЕС
06 августа 2024, 00:38

Фото: istockphoto.com/Timur Malazoniia

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не понимает решения властей США и ЕС приостановить финансирование грузинской армии и лаборатории Лугара возле Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции для грузинских СМИ президент Грузии Зурабишвили подчеркнула, что «есть много направлений, по которым это правительство можно наказать, но нельзя, чтобы грузинская армия, которая является основой нашего государства и обороны, была наказана».

Ранее, 31 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о приостановке программы оказания помощи Тбилиси на сумму более $95 млн из-за принятия в Грузии закона об иноагентах. Вслед за этим, грузинские СМИ сообщили, что прекращение финансирования США затронет и лабораторию Лугара.

Кроме того, Европейский Союз принял решение заморозить €30 млн, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии, также в связи с законом об иноагентах.

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Эпоха США закончена: Иран и Россия создадут новый мировой порядок
Президент Ирана рассказал, почему сотрудничество с Россией важно
05 августа 2024, 23:52

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что эпоха лидерства США подошла к концу. Об этом сообщили РИА Новости. По его мнению, сотрудничество Ирана и России поможет усилить глобальную безопасность.
О сотрудничестве России и Ирана Пезешкиан говорил в ходе двусторонней встречи с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу. Встреча прошла в столице Ирана.

Президент Ирана подчеркнул, что сотрудничество между Тегераном и Москвой направлено на распространение и поддержание многополярности в мире, за которую выступают страны. По мнению Пезешкиана, это будет способствовать укреплению мирового порядка и безопасности.

«Общность позиций и сотрудничество Ирана и России в целях распространения многополярности безусловно повысит уровень безопасности и мира во всем мире», — отметил иранский президент.
Он также подчеркнул важность регионального и международного взаимодействия между двумя странами для достижения этих целей.

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#сотрудничество
#шойгу
#иран
#россия
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РАН: на Солнце произошли две мощнейшие вспышки класса X
Ученые зафиксировали две вспышки на Солнце и магнитную бурю
05 августа 2024, 23:33

Фото: istockphoto.com/solarseven

5 августа на Солнце произошли две мощные вспышки класса X. Об этом сообщил Сергей Богачев, руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Life.ru.
Первая вспышка класса X1.7 была зафиксирована в 16:40 по московскому времени, а вторая, предварительно оценённая как X1.2, достигла пика между 18:30 и 18:50. Эти события стали результатом серии менее мощных вспышек М класса, которые предшествовали им.

Несмотря на их значительную силу, по словам Богачева, влияние вспышек на магнитосферу Земли маловероятно. Отсутствие заметных выбросов плазмы и их расположение вдали от прямого направления на нашу планету снижает вероятность воздействия на Землю.

Для справки, вспышки на Солнце классифицируются на пять уровней — A, B, C, M и X, где X представляет собой самый высокий уровень рентгеновского излучения. Уровень X означает мощность излучения в десять раз большую, чем у предыдущего класса, и может сопровождаться выбросами солнечной плазмы, способными вызывать магнитные бури на Земле.

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#магнитные бури
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Украинские спецслужбы готовили покушение на Путина и Белоусова
Рябков: Киев готовил покушение на Путина и Белоусова на День ВМФ
05 августа 2024, 22:43

Фото: сайт Кремля

Украинские спецслужбы готовили покушение на президента России Владимира Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова на День ВМФ РФ в Санкт-Петербурге. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
Отмечается, что Киев планировал совершить теракт 28 июля. Однако накануне празднования Дня ВМФ Белоусов лично позвонил главе Пентагона Ллойду Остину, чтобы тот убедил Украину отказаться от такого решения.

Ранее о намерении Украины совершить покушение на российского лидера и главу оборонного ведомства сообщал украинские военно-пропагандистский портал «Милитарный». Он же назвал точную дату теракта.

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#владимир путин
#андрей белоусов
#покушение
#украина
#россия
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Трамп пообещал призвать Путина и Зеленского к переговорам в случае победы
05 августа 2024, 22:23

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре, сразу же лично обратится к Владимиру Путину и Владимиру Зеленского и призовёт их начать переговоры. Об этом он заявил в интервью Эдину Россу на стриминговой площадке Kick.
Трамп заявил, что после оглашения результатов выборов первое, что он сделает – свяжется с Путиным и Зеленским, которых он хорошо знает, и добьётся начала переговорного процесса.

Ранее экс-глава Штатов уже неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сможет в краткие сроки урегулировать конфликт на Украине, причём ещё до своей инаугурации. Также он обещает предотвратить начало Третьей мировой войны, которая может начаться из-за политики нынешнего главы государства Джо Байдена.

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#сша
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