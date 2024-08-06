Эксперт Сотников: Протесты в Бангладеш могут затронуть интересы России

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что убийство Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, преследовало цель затянуть и расширить конфликт в секторе Газа. Аббас сделал это заявление в интервью РИА Новости, подчеркнув, что нападение на Ханию будет иметь негативные последствия для мирных переговоров и усугубит ситуацию в регионе.