Эксперт Сотников: Протесты в Бангладеш могут затронуть интересы России

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Массовые протесты в Бангладеш могут иметь серьезные последствия для России, заявил научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.
В результате политической нестабильности и ухода премьер-министра Шейх Хасины, Россия может столкнуться с утратой важных экономических и политических интересов в регионе.
По словам эксперта, протесты могут негативно сказаться на российском экспортном контракте с Бангладеш, в частности, на строительстве атомной электростанции «Руппур» стоимостью более 12 миллиардов долларов, за которое отвечает «Росатом». Также существует риск потери российского экспорта пшеницы и работы «Газпрома» на шельфе.
Журналист Сергей Ключенков в телеграм-канале «Мардан» отметил, что происходящее в Бангладеш касается России напрямую, учитывая, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 16,5% и составил 2,7 миллиарда долларов. Нестабильность в этом регионе также может вызвать вмешательство Индии, что усложнит ситуацию для российских интересов.
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По словам эксперта, протесты могут негативно сказаться на российском экспортном контракте с Бангладеш, в частности, на строительстве атомной электростанции «Руппур» стоимостью более 12 миллиардов долларов, за которое отвечает «Росатом». Также существует риск потери российского экспорта пшеницы и работы «Газпрома» на шельфе.
Журналист Сергей Ключенков в телеграм-канале «Мардан» отметил, что происходящее в Бангладеш касается России напрямую, учитывая, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 16,5% и составил 2,7 миллиарда долларов. Нестабильность в этом регионе также может вызвать вмешательство Индии, что усложнит ситуацию для российских интересов.
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Елена Перлова