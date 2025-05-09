Китай и Россия достигнут новых высот в контексте сотрудничества двух стран

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
Приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет сотрудничество Китая и России на новые высоты. Об этом сообщает китайская государственная газета Global Times.
«В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности», — передает издание.
К тому же в материале говорится, что приезд Си Цзиньпина в Москву: «не только поднимет всестороннее стратегическое партнерство координации России и Китая в новую эпоху на новые высоты и более широкие масштабы, но и несет историческую ответственность за поддержание международной справедливости и продвижение строительства сообщества единой судьбы человечества».
Напомним, что в Кремле в четверг между президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прошли переговоры на высшем уровне. В результате встречи лидеры государств договорились в дальнейшем усиливать партнерство и стратегическое взаимодействие стран.
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