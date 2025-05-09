Си Цзиньпин: необходимо устранить коренные причины кризиса на Украине

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По словам главы Китая Си Цзиньпина, его страна считает необходимым устранение коренных причин украинского кризиса. Информация об этом опубликована на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
«Необходимо уделять внимание разумной обеспокоенности каждой из стран, устранить коренные причины кризиса», — сказал Си Цзиньпин.
Помимо этого председатель КНР отметил, что Пекин выступает за устойчивое решение украинского кризиса в области глобальной безопасности. При этом оно должно основываться на сотрудничестве стран, посредством диалога.
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Иван Мусатов