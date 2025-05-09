Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Си Цзиньпин: необходимо устранить коренные причины кризиса на Украине

Си Цзиньпин: необходимо устранить коренные причины кризиса на Украине

Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

По словам главы Китая Си Цзиньпина, его страна считает необходимым устранение коренных причин украинского кризиса. Информация об этом опубликована на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
«Необходимо уделять внимание разумной обеспокоенности каждой из стран, устранить коренные причины кризиса», — сказал Си Цзиньпин.

Помимо этого председатель КНР отметил, что Пекин выступает за устойчивое решение украинского кризиса в области глобальной безопасности. При этом оно должно основываться на сотрудничестве стран, посредством диалога.

Читайте также:

Трамп пригрозил санкциями, если Россия и Украина не достигнут 30-дневневного перемирия

Полянский: у России в ООН нет диалога с США по конфликту на Украине

Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине в случае отсутствия прогресса
#россия
#украина
#китай
#си цзиньпин
Полянский: выдвинутая на пост председателя ГА ООН Бербок запомнилась русофобией
09 мая 2025, 04:16

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выдвинутая на пост председателя Всемирной Организации Анналена Бербок запомнилась «оголтелой русофобией». Об этом сообщает РИА Новости.
«Внезапное выдвижение Анналены Бербок в качестве кандидата на пост Председателя Генассамблеи удивило очень многих. Ведь Германия, которой доверила эту привилегию Западноевропейская группа, чья очередь выдвигать кандидата в этом году, уже номинировала на этот пост бывшую главу ОБСЕ Хельгу Шмид. Она представляется многим гораздо более достойным кандидатом, чем Анналена Бербок», — сказал агентству Полянский.

Помимо этого дипломат обратил внимание на то, что ранее Бербок отличилась «весьма странными» и «оголтелой русофобией». К тому же она продвигает идеи, которые не разделяют многие члены ООН.

По словам Полянского, есть серьезные сомнения в беспристрастности Бербок. К тому же возникает вопрос в том, сумеет ли она сможет отрешиться от национальных подходом своей страны. Как отметил дипломат, это мнение разделяют и другие участники Всемирной Организации.

Читайте также:

Си Цзиньпин: необходимо устранить коренные причины кризиса на Украине

Полянский: у России в ООН нет диалога с США по конфликту на Украине

Захарова: население США не знает историю и роль страны во Второй мировой войне
#сша
#страны
#мнение
#германия
#оон
#дипломат
#полянский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NDTV: ВМС Индии наносят удары по целям в Пакистане
09 мая 2025, 03:02

Фото: iStock/3DSculptor

Военно-морские силы Индии наносят удары по многочисленным целям в Пакистане. Об этом сообщает телеканал NDTV.
«После серьезной эскалации со стороны Пакистана в виде попыток ракетных ударов в Джамму и Кашмире… индийские ВМС начали операцию возмездия… Рано утром в пятницу (ВМС) в Аравийском море начали операции против многочисленных целей в Пакистане», — говорится в сообщении.

При этом в ночь на пятницу индийские военные базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись удару со стороны Пакистана. В рамках атаки страна использовала ракеты и беспилотники. По информации объединенного штаба обороны Индии, потерь удалось избежать.

Читайте также:

ANI: Пакистан испытывает острую нехватку вооружений из-за их поставок Украине

Политолог допустил, что Пакистан может нанести ответный удар по Индии

Один из крупнейших воздушных боёв в истории произошёл на границе Индии и Пакистана
#военные
#море
#ночь
#операции
#ракеты
#удар
#пакистан
#индия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: население США не знает историю и роль страны во Второй мировой войне
09 мая 2025, 02:26

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, общая масса населения США забывает свою историю и роль страны во Второй мировой войне. Об этом дипломат заявила ТАСС.
О данном факте Захарова сообщила на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Штаты сыграли ключевую роль в победе над нацисткой Германией. Как предположила дипломат, таким образом американский лидер пытается привлечь внимание граждан к истории страны.

«Возможно, он (Трамп) таким образом пытается привлечь внимание американцев, которые ничего уже не знают ни о Второй мировой войне, ни о роли США в ней, ни о ключевых сражениях, ни о географии Второй мировой войны. Возможно, это такая попытка, которую он совершает на других направлениях, вытащить Америку из того чудовищного кризиса, куда ее загоняли, посчитайте, уже десятилетиями ультралибералы», — говорит Захарова.

Помимо этого дипломат высказалась о визите американского посла в Москве на Парад в честь 9 Мая. По словам Захаровой, с этим к представителю США нужно обратиться напрямую.

Читайте также:

Полянский: у России в ООН нет диалога с США по конфликту на Украине

Трамп пригрозил санкциями, если Россия и Украина не достигнут 30-дневневного перемирия

Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине в случае отсутствия прогресса
#сша
#россия
#парад
#9 мая
#страны
#лидер
#дипломат
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полянский: у России в ООН нет диалога с США по конфликту на Украине
09 мая 2025, 01:54

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Россия не имеет в международной организации прямых контактов с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом дипломат рассказал РИА Новости.
«Что касается тематики украинского урегулирования, то она пока не получила "преломления" на нью-йоркскую площадку и какого-то отдельного канала для диалога с американцами у нас здесь нет», — рассказал агентству Полянский.

При этом дипломат отметил, что представительство РФ при ООН «не отбирает хлеб» у коллег из российского посольства в Вашингтоне, где и обсуждаются вопросы двухсторонних отношений России и США. При этом если это будет целесообразным, РФ готова работать над диалогом с американскими коллегами в Нью-Йорке по вопросам функционирования постпредства напрямую.

Читайте также:

Брюс: ресурсная сделка США и Украины идет отдельно от переговоров по конфликту

Трамп пригрозил санкциями, если Россия и Украина не достигнут 30-дневневного перемирия

Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине в случае отсутствия прогресса
#сша
#россия
#украина
#оон
#дипломат
#полянский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Брюс: ресурсная сделка США и Украины идет отдельно от переговоров по конфликту
09 мая 2025, 00:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что американская сторона рассматривает ресурсную сделку с Украиной отдельно от переговоров по конфликту. Об этом политик рассказала на брифинге с журналистами.
«Это совсем не связано с переговорами относительно прекращения огня и конфликта. Это отдельное», — прокомментировала Брюс заключенную сделку между Киевом и Вашингтоном.

Представитель Госдепа отметила, что данный договор создан для того, чтобы обеспечить Украине финансирование на восстановление страны после завершения боевых действий.

Читайте также:

В России указали на попытку Украины «впарить» неприемлемую формулу мира

Трамп пригрозил санкциями, если Россия и Украина не достигнут 30-дневневного перемирия

Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине в случае отсутствия прогресса
#сша
#договор
#украина
#финансирование
#страны
#госдеп
Следите за нашими новостями
в удобном формате